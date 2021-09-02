台中待處理垃圾5年增5倍 市議員要求儘速更新焚化爐

中市待處理垃圾５年增５倍，造成附近臭味衝天，市議員陳文政要求儘速更新焚化爐（記者蘇金鳳攝）

2021/09/02 12:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口281萬，市議員陳文政今天在市議會表示，但根據內政部統計，實居人口數達308萬，衍生了垃圾等問題，而台中共有3處垃圾焚化廠，待處理垃圾每日平均量，從2017年約26噸，爆增至2021年134噸，顯見焚化爐處理效率逐年遞減已成大問題，要求市府儘速推垃圾焚化爐更新。

市長盧秀燕表示，人只要生活就會有垃圾，會進行相關檢討和計劃，但是焚化爐的汰舊換新需要大計劃，要有相關預算及期程過程，還要確保焚化的功能，正在努力中。

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市議員陳文政今天市議會質詢表示，台中共有3處垃圾焚化廠，由於處理量有限，有相當大的「待處理垃圾」的量。

陳文政指出，根據環保局數據顯示，待處理垃圾每日平均量，從2017年約26噸，爆增至2021年134噸。市議員陳文政說，近五年來台中一般垃圾總量幾乎持平，但「待處理垃圾量」卻年年暴增，顯見焚化爐處理效率逐年遞減已成大問題，要求市府積極面對垃圾處理量不足的問題。

他說，根據內政部2020年11月實居人口數調查，台中實居人口高達308萬人，與戶籍人口數281.9萬人相比，多出約26萬人。

陳文政指出，據環保局的數據顯示，近5年一般垃圾總量並未明顯增加，但台中市每天無法焚燒的待處理垃圾量，卻一年比一年高，顯見焚化爐已經明顯老化，連一般垃圾都沒辦法處理。

台中市有3座垃圾焚化廠，陳文政強調，當初設計每日處理量都有900噸，但2020年文山焚化廠每日處理量僅剩537噸，后里焚化廠也開始出現老化的跡象。焚化爐陸續老化，導致待處理垃圾量節節上升，已從2017年每日約26噸，爆增至2021年每日約134噸。

陳文政說，無法處理的垃圾只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味已重影響周邊居民的生活品質。最近，還發生焚化廠外時常有民間的垃圾車大排長龍、苦苦等待，民間清運業者也因無力處理垃圾，開始「以價制量」，近幾年不斷提高大樓社區清運費用，導致民眾荷包失血。他要求盧秀燕，展現過去在肉品市場轉型以及大智路打通上魄力，儘速改善垃圾處理量不足的問題。

環保局長陳宏益表示，日前發生垃圾車排隊的焚化爐是烏日焚化爐，是民間業者 ，一般收運時間分開，上次因為沒有協調才會大排長龍，目前只會到11輛。

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