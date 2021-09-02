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    中秋連假 高鐵可售座位數升至8成 9/4開放訂票

    高鐵中秋連假加開184班列車，連同乘載率提升至八成所增座位一併於9月4日開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵中秋連假加開184班列車，連同乘載率提升至八成所增座位一併於9月4日開放訂票。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2021/09/02 09:49

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部8月30日公告調整高鐵列車可發售座位數上限至八成後，台灣高鐵公司表示，中秋節連續假期疏運期間所增座位數將釋出，且因應旅客中秋返鄉需求，中秋疏運期間（9月17日至22日）將再次大幅增開南下83班、北上101班列車，並於9月4日凌晨0點起開放旅客購票。

    台灣高鐵公司表示，配合交通部8月30日公告調整列車發售座位數上限至八成，除中秋疏運期間外，各車次列車均已釋出座位；目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食；未來，高鐵公司仍將持續依照政府防疫規定，機動調整各項營運服務措施及座位安排（包含中秋疏運相關規劃），於定案後儘速公告。

    中秋假期向來為國人重視的傳統節日之一，高鐵公司表示，為加強服務旅客返鄉團聚需求，已完成全車隊34組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，以最大運能服務旅客，6天疏運期總計開行981班次列車。同時，疏運期間也將特別延後收班，包含9月17日南下及9月21日北上部份夜間車次，最晚將延至晚間12點30抵達端點站，以服務更多旅客；提醒搭乘夜間列車的旅客，留意到站時間，並及早安排接駁方式。

    高鐵公司指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次部分座位，系統必須進行相關設定作業，9月3日晚間23時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。

    為維護旅客及人員健康安全，高鐵定期進行車站及列車之清消作業並落實人員分流管理等措施，疏運期間車站消毒頻率提升至每小時1次。

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