中秋連假》高公局預判：國5這6時段易塞車

高公局表示，預判中秋連假6時段國5易塞車。（資料照）

2021/09/01 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，交通部高速公路局表示，國道交通量逐漸恢復正常，週六、週日尖峰時段國道5號已有壅塞情形，研判中秋節連假期間國5塞車勢所難免，預期從中秋連假前1天（9月17日）上午9時就會出現壅塞情況。

高公局預判9月17日國5南下交通量將達1.8百萬車公里，是平日的1.5倍之多，9月18日南下交通量2.3公里，是平日的1.8倍之多；9月20日、21日國5北上交通量估皆達1.8百萬車公里，是平日1.6倍之多。

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高公局表示，國5南下南港系統至坪林路段，預估9月17日上午9時至晚間24時、9月18日清晨5時至16時、9月19日上午6時至下午16時，將湧現往宜蘭方向車流導致壅塞；北上宜蘭至坪林等路段，於9月19日15時至24時、9月20日11時至24時、9月21日10時至18時容易發生車速低於每小時40公里壅塞情形，整體旅行時間恐將為平常的5倍至7倍。

為避免壅塞惡化，高公局於9月17日實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，9月18日、9月19日每日0時至12時封閉國5石碇及坪林南下入口，6時至12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日、9月21日14時至21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北上入口高乘載管制，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路（如附圖）。

若欲於連假期間自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，還可利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。高公局呼籲民眾行車前請先檢查車況，切勿疲勞駕駛以維持行車安全，另行駛於雪山隧道北向路段時，請務必跟上前車，避免拉長車距。

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