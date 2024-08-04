池上文庫辦「曬書節」 珍貴館藏曝光

池上一郎文庫外掛有「亞細亞最南端的日文圖書館」牌匾等。（記者陳彥廷攝）

2024/08/04 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本軍醫池上一郎曾派駐屏東竹田，視竹田為「第二故鄉」，地方居民感念他的貢獻，蒐集他的著作及其所捐藏書，成立「池上文庫」，不過，近年經營陷入困境，催生的池上文庫的池上文學研究協會結合在地六堆原鄉讀書學會首辦曬書節，曝光珍貴館藏，盼能提振文學能量，永續經營與日本人交流。

池上一郎雖僅來竹田駐紮兩年，但對此地念念不忘，戰後返回日本除資助台灣到日本的留學生外，晚年還匿名捐贈竹田鄉獎學金及其日文藏書，地方人士於二○○一年在竹田車站前的舊貨運所成立「池上文庫」收藏，並創辦「屏東縣池上一郎博士文庫研究學會」經營，還在外牆懸掛「亞細亞最南日文圖書館」牌匾。

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不過，受日文教育的民眾逐漸淍零，借還書已不再踴躍，近期大雨濕氣重，日文藏書保存狀況岌岌可危，加上創辦者劉耀祖近期過世，整個學會士氣低迷，希望舉辦曬書節，讓外界更了解這個藏身在竹田的圖書館。

屏東縣池上一郎博士文庫研究學會理事長李中元說，館藏不斷增加到兩萬多冊，收集的如日本名作家森鷗外及夏目漱石等文豪級人物的著作。六堆原鄉讀書學會理事長、前客委會副主委鍾孔炤也應邀到場，他說，客家族群素有「晴耕雨讀」美名，「曬書節」除增加曝光，更盼外界能夠理解「池上文庫」，永續成為南台灣以文化和日本交流的基地。

「池上文庫」首辦曬書節，盼提振文學能量。（記者陳彥廷攝）

池上文庫館藏也有日文漫畫。（記者陳彥廷攝）

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