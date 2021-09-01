高鐵14班大學生返校5折優惠列車 9/2凌晨0時開搶

為滿足大學生返校需求，高鐵9月9日至9月15日將開行14班5折優惠列車。（資料照）

2021/09/01 10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為滿足大學生返校需求，台灣高鐵公司將於9月9日至9月15日加碼提供14班「大學生開學返校5折優惠列車」，每天南下、北上各一班，9月2日凌晨0時起開放購票。

高鐵公司表示，上述14班優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買上述車次，且已完成訂位、付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者，可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票優惠價差。

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大學生14班5折返校優惠列車，9月9日至9月15日期間，南下列車817次每日上午10點南港站發車、北上列車818次上午10點25分發車，沿途各站皆有停靠。台灣高鐵提醒使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證為免蓋註冊章，需合併出示在學證明）以備查驗。

高鐵公司再次提醒旅客，進出車站時應確實完成實聯制登記，請全程佩戴口罩並配合於搭車前量測體溫。高鐵列車組員及車上保全亦將於巡視車廂時，特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。

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