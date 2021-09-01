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    中秋連假不推公共運輸優惠 公總：國慶連假也未規劃優惠

    公路總局局長許鉦漳說明連續假期公共運輸不推優惠。（記者鄭瑋奇攝）

    公路總局局長許鉦漳說明連續假期公共運輸不推優惠。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/09/01 10:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中秋節連續假期即將到來，過往交通部公路總局都有推出多項優惠，鼓勵民眾連續假期多搭公共運輸出遊，今年中秋連假已確定不推優惠，下個月的國慶日連假，公總初步規劃同樣不推優惠。

    過往連續假期間為鼓勵民眾出遊、返鄉多搭乘公共運輸，減少自行開車上路，紓緩各地交通壅塞情況，公路總局皆有推出多項優惠措施，包含90條中、長途國道客運路線可享票價85折優惠；持電子票證搭乘44條台灣好行享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運後轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；北花線來回票400元優惠；東部國道客運4人同行1人免費；東部地區在地有腳租車優惠等，不過今年中秋連假考量疫情關係皆取消。

    公總局長許鉦漳表示，目前雖有看到疫情有趨緩，但還是不鼓勵大家長程移動，所以不推相關公共運輸優惠；不過相信民眾於中秋連假期間還是會想要返鄉，呼籲民眾為了道路順暢，可多選擇搭乘公共運輸。國慶日連假方面，因為依照規定要於1個月前把疏運計畫提報到交通部，現階段整體來說還是應該不鼓勵大家做長程移動，所以提報出去的方案仍比照中秋節方案，未推各項公共運輸優惠。

    許鉦漳說，交通部後續做彙整、討論時，會再詢問中央流行疫情指揮中心的意見，如果認為有需要調整，可能會有相關指引，到時候公總可以再來做出調整；但如果最後仍建議不適宜鼓勵民眾做長程移動的話，就還是會維持不推優惠。

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