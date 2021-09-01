屏東東港里鄰整併 1.2萬人興東里走入歷史、古地名重現

東港的自來水塔位置不變，但行政區從船頭里變東津田。（資料照，記者陳彥廷攝）

2021/09/01 23:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮因為轄內人口出現遷移變化，人口結構組成變動，與屏東市皆已籌劃大規模的里鄰重劃，東港鎮率全屏東之先，今天新的里名生效，里數雖然不變，仍為22里，但鄰數減少至原本的約7成，全縣所有里當中人口第三多「興東里」正式走入歷史，但東港的古時雅稱「東津」，則是成為里名，正式成為行政區域。

東港鎮公所指出，鎮內因重劃區開發人口暴增，舊的里之間，有的人口破萬，有的僅數百，像舊的興東里人口為11770人，與人口570人的頂新里相鄰，而再相隔頂新里的舊頂中里，人口更只有403人，相差逾28倍之多，在行政資源上難有效運用，近年地方對因地制宜、適應人口結構的里鄰整併聲浪不斷，3年前鎮代會通過後，即著手開始規劃。

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今天整併生效後，截至8月人口為6614人的船頭里未來將一分為二，除保留現有的船頭里，東港古時雅稱「東津」，也在此次整併中應運而生，東津里將坐落於台17線接沿海路往南西方，北面至西南面則順東港第一大排的線形，南界則由大鵬灣環灣道路接後寮溪尾端1線。

東港鎮公所說，縣級合署辦公中心及新的鎮公所未來在舊東港火車站基地落成後，將屬於東津里，「東津」一詞將在東港鎮的行政中心及核心位置重現「東津」這個古時稱呼。

全縣所有里當中人口第三多「興東里」卻在整併後走入歷史，截至8月人口近1.2萬人的興東里，已分為內關帝、東新、新街及東光4里；至於人口數少的頂新、頂中及東和里，合為頂中里，中興、興台及八德里併為福德里。

縣政府民政處說，新的門牌將配合特色門牌張貼，屆時就會是正確的里名；至於屏東市的整併將在9月6日生效，由於要調整多條道路路名，曾一度引發當地居民反彈要改證件相當麻煩的民怨。

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