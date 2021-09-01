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    要求重新設計要多付錢！業主問是否興訟掀網論戰

    有業主投稿臉書粉專「靠北設計師」抱怨，要求設計師改圖卻被要求額外收錢，讓他質疑不合理，感覺像被「詐騙」。示意圖，與本新聞事件無關。（美聯社）

    有業主投稿臉書粉專「靠北設計師」抱怨，要求設計師改圖卻被要求額外收錢，讓他質疑不合理，感覺像被「詐騙」。示意圖，與本新聞事件無關。（美聯社）

    2021/09/01 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕有業主投稿臉書粉專「靠北設計師」抱怨，要求設計師改圖，結果卻被要求須額外付錢，讓他質疑不合理，感覺像被「詐騙」，詢問網友是否應該採取法律訴訟途徑，貼文也引起網友討論。

    臉書粉專「靠北設計師」昨日刊出一篇匿名投稿文，原PO表示，最近花錢委託個人工作室做設計，設計師有容許三次修改的機會，但是改完後，原PO還是對成品感到很不滿意，於是就請設計師推翻原圖重新做，設計師則回應，因為已經不是修改，而是重新設計一個新的，因此要多收一次一樣的設計費，沒有折扣或優惠。

    對此，原PO疑問，「我本身不懂行規，但是這樣不是有點像詐騙嗎？這種情況還要付尾款嗎？」，也詢問網友，以他的情況而言，是否走法律途徑會比較有利？

    貼文引起網友討論，有網友建議，「就付錢結案，你再另找新的設計師，打官司對你不見得有利」；也有網友鼓勵原PO採取訴訟途徑，「期待你提告後的結果，記得po上來分享」。

    另外，有網友也建議，「設計師沒問題呀，找設計師前應該會先了解對方的風格，才合作，比較不會落差太大」；也有網友認為原PO的要求不太合理，「嗯⋯去餐廳吃飯不合口味也要收錢的，除非是出錯餐點。」

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