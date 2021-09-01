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    週四晴朗炎熱！山區、中南部午後慎防雷雨

    明天各地仍多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。中南部及各山區降雨機率高，有短延時強降雨及局部大雨的機率。東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。（資料照）

    明天各地仍多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。中南部及各山區降雨機率高，有短延時強降雨及局部大雨的機率。東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。（資料照）

    2021/09/01 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（2日）各地仍多雲到晴，高溫炎熱。太平洋高壓略為東退，環境不穩定增加，中南部及各山區午後雷陣雨可能較大，東南部及恆春半島整天不定時也有零星降雨，外出請留意天氣變化。

    中央氣象局預報，明天各地仍多雲到晴，不過太平洋高壓減弱，清晨西半部有些零星降雨，到午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。中南部地區及各山區降雨機率高，有短延時強降雨及局部大雨的機率，部分地區降雨會延續到晚間。另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨。

    溫度方面，明天各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，請做好防曬多補充水分。各地低溫約25到27度。

    天氣風險公司表示，明天各地仍晴朗炎熱，太平洋高壓稍減弱，環境不穩定增加，午後雲量增加、陣雨略增，南部靠山區要注意午後雷陣雨。未來太平洋高壓還有再慢慢東退趨勢，週五至週末北部午後雷陣雨也會增加。天氣風險公司也說，通常9月約會有5個颱風生成，但今年還沒看到發展跡象，是否會有颱風生成，仍待觀察。

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。

    空氣品質方面，據環保署資訊，明天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，明天各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，請做好防曬多補充水分。各地低溫約25到27度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，請做好防曬多補充水分。各地低溫約25到27度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及澎湖縣為「過量級」，其他縣市為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

    空氣品質方面，明天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，竹苗、中部空品區為「普通」等級，北部空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

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