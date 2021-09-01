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    秋季氣候展望 彭啟明：溫暖多雨、留意秋颱共伴機會

    今年台灣夏季呈現「雨水偏多、溫度較不熱」現象，而接下來3個月的秋季，可能也是一個較溫暖且多雨的秋天。（圖擷自中央氣象局）

    今年台灣夏季呈現「雨水偏多、溫度較不熱」現象，而接下來3個月的秋季，可能也是一個較溫暖且多雨的秋天。（圖擷自中央氣象局）

    2021/09/01 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕今年台灣的夏季（6-8月）已經到了尾聲，在6月開始連續3波的梅雨鋒面，加上7月中旬到8月中旬的低壓帶、颱風降雨，以及連續發生的午後熱對流雷雨，讓今年台灣夏季呈現「雨水偏多、溫度較不熱」現象，而接下來3個月的秋季，可能也是一個較溫暖且多雨的秋天。

    氣象達人彭啟明在臉書指出，今年夏季台灣的天氣特點可以用「雨水偏多、溫度較不熱」來形容，例如高雄站在6-8月間共降下了2246毫米的雨量，足足是氣候平均值1114毫米的兩倍以上，而降雨偏多也讓夏季高溫發生的日數大幅減少，台北去年6-8月的92天中一共有75天超過35度，但是今年的6-8月卻只有31天超過35度，還不到去年一半日數。

    而進入秋天後，太平洋海溫可能會由現在的正常海溫偏向微弱的反聖嬰（東冷西暖）海溫型態，在這樣的海洋條件背景下，秋季太平洋高壓勢力將會較為偏強，在10月之前，北方系統勢力範圍不易伸展至長江以南，因此9月溫度偏暖的機會高。​

    10月、11月北方勢力影響會更明顯一些，但整體來看，北方冷高壓走向仍然以東西向為主，南下幅度較小，雖然東北季風強度會隨時間慢慢加強，不過預期降溫的程度仍然不足，整體溫度持續正常偏暖的機會大。​

    不過彭啟明強調，由於海溫分布偏向弱反聖嬰型態，南海到菲律賓一帶海溫偏暖，水氣多配合北方逐漸加強的東北季風，有機會造成台灣迎風面區域持續性的秋雨；另外在低壓帶活躍的情況下，不排除會有熱帶性低氣壓或颱風發展出來，一但跟東北季風交會，就會有發生「秋颱共伴效應」的可能性，讓迎風面地區降雨量更多更大，要多加留意。

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