偏鄉小校5個新生入學 更寮國小大禮迎接

六腳鄉更寮國小有5位新生，校方用心準備迎接。（記者林宜樟攝）

2021/09/01 10:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉更寮國小是偏鄉小校，今年學校有5位新生入學，雖然人數少，但校方用心舉辦迎新，全校師生迎接新生過「三門」，還為學生準備「五禮」，送上蘋果、運動服、制服、書籍及餐盒，希望讓孩子、家長感受到學校用心。

更寮國小校長吳沛珊說，疫情趨緩，學校防疫規準下以實體的方式安全迎接新生，新生穿過第一門「健康門」、第二門「好品門」、第三門「樂學門」，象徵更寮新生能夠健康成長、品格優良、喜悅學習，師生們還變身成可愛動物進行音樂演出，帶給新生特別的體驗。

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校方位5位新生準備五禮，第一禮「見面禮」是蘋果，象徵學生每天平平安安上學趣；第二禮是「運動服」，讓學生養成每日運動好習慣；第三禮「制服」：希望孩子能遵守秩序；第四禮「閱讀起步走」，透過閱讀豐富學生認知，開拓視野；第五禮「餐盒」讓學生養成健康用餐，打造完善的飲食習慣。

學校還舉辦「友善校園闖有獎徵答」活動，結合八大主題「凡走過必留下痕跡—健康上網最安心」、「校園安全防護措施」、「防治校園霸凌」、「強化校園自殺防治工作」、「學生身心健康與輔導」、「防治學生藥物濫用」、「校園親密關係暴力事件防治及處理」、「瞭解與尊重身心障礙者」、「防治數位/網路性別暴力」設計有獎徵答，透過遊戲互動模式達到友善校園宣導效果。

六腳鄉更寮國小有5位新生，校方用心準備迎接。（記者林宜樟攝）

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