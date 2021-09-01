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    久違開學！學童開心奔校園 北市光復國小未見「十八相送」

    台北市光復國小採年級分流進入校園，入校須先酒精消毒、全程配戴口罩。（記者鄭名翔攝）

    台北市光復國小採年級分流進入校園，入校須先酒精消毒、全程配戴口罩。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/01 10:10

    〔記者鄭名翔／台北報導〕今開學日，各校防疫戒慎恐懼；台北市信義區光復國小今早以繽紛氣球門迎小一新生，並採年級分流入校，校方動員更較過往10倍人力引導、維持秩序，校長賴俊賢表示，面對開學準備壓力很大、昨晚難眠，所幸今早狀況良好，且家長與學童經事前宣導已做好心理建設，反而未見過往「十八相送」或哭鬧情形，許多孩子更迫不及待與久違的同學相聚。

    光復國小及附設幼兒園共計約2000多名學生，今年新生約300多人，申請防疫假在家學習比例不到5%；今早7點開始陸續有家長帶著孩子重返校園，而因應防疫規定，新生家長除事先以PCR、快篩陰性或疫苗接種證明申請陪同外，其餘皆不得入校，由校方安排專員引導逐一帶入班級，家長則或在校門口、或踮著腳在圍欄外緊盯著自家寶貝進入人生新階段。

    賴俊賢一早就在校門協助引導學生分流入校，並不斷提醒家長完成接送後就盡速離開、避免群聚；他表示，為迎接開學校方戒慎恐懼，動員10倍人力、還有信義警分局到場協助，而校園內除維持全程戴口罩、用餐須使用隔板、勤洗手消毒外，健康中心也有臨時反應機制，放學時段採年級分流，並在校外區隔家長接送區，避免群聚於門口。

    賴俊賢說，過往開學校門口總可見學生淚眼婆娑、與爸媽上演「十八相送」，但今年暑假時間拉長，孩子們期待開學與同學重逢，而校方也提前向新生家長宣導，做好心理建設，反而今年狀況更為良好；但後續較憂心學生的家庭防疫若有疏漏，校方難預防，成為隱藏風險，只能盡全力確保校園安全。

    三年級孩童的媽媽表示，因孩子活動量大、加上天氣熱流汗，所以準備5個口罩配用更換，而過去3個月皆未曾讓孩子在外用餐，因此對於班級拿下口罩群聚用餐仍較為擔心；有家長則擔心，有些孩子比較調皮，玩耍時恐會拿下口罩嬉鬧，因此再三叮嚀。

    有家長指出，5月期間因突然停課，許多雙薪家庭夫婦已輪流請假在家照顧孩子，擔心若未來校園出現疫情須停課，家長要再請假恐有實務執行困難；高年級學生的家長認為，過去孩子在家線上學習的效果仍較實體上課差，因此現階段不考慮請防疫假，也相信校方防疫作為。

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    因應防疫，今年小一新生家長不得進入校園，光復國小校長賴俊賢今早忙著引導孩童進入班級。（記者鄭名翔攝）

    因應防疫，今年小一新生家長不得進入校園，光復國小校長賴俊賢今早忙著引導孩童進入班級。（記者鄭名翔攝）

    因應開學日，光復國小戒慎恐懼，出動較過往10倍的教職員支援，信義警分局也到場協助。（記者鄭名翔攝）

    因應開學日，光復國小戒慎恐懼，出動較過往10倍的教職員支援，信義警分局也到場協助。（記者鄭名翔攝）

    今年新生家長不得陪同入校，許多家長放心不下，在圍牆邊緊盯著小寶貝們在校方人員引導下進入教室。（記者鄭名翔攝）

    今年新生家長不得陪同入校，許多家長放心不下，在圍牆邊緊盯著小寶貝們在校方人員引導下進入教室。（記者鄭名翔攝）

    有小一新生即將進入新環境，心情緊張，在校門口不敢進入，希望媽媽陪伴，經媽媽耐心安撫，順利讓孩子邁出獨立的第一步。（記者鄭名翔攝）

    有小一新生即將進入新環境，心情緊張，在校門口不敢進入，希望媽媽陪伴，經媽媽耐心安撫，順利讓孩子邁出獨立的第一步。（記者鄭名翔攝）

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