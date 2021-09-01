花蓮中小學開學日！徐榛蔚：教師疫苗接種率約93％

今天是全國高中以下學校開學日，花蓮市明義國小學童通過學校門口的酒精噴灑消毒門。（記者花孟璟攝）

2021/09/01 10:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕110學年度高中以下學校今天開學日，花蓮縣126所國中小學同步開學，縣長徐榛蔚上午也到花蓮市區學生數最多的明義國小，視察學校開學準備情況，孩子們上學先通過酒精噴灑消毒門、再透過體溫監測儀器測量體溫，上午未有學生發燒。縣長徐榛蔚說，目前花蓮縣大部分教師都已接種疫苗，比率約93％，至於尚未接種者可到衛生所接受免費快篩。

110學年度第一學期今天開學，花蓮縣長徐榛蔚上午7點半來到花蓮市明義國小，視察學校開學準備情形，明義國小因學生數達1400人，教育處補助學校購置紅外線體溫測量儀器，家長會長劉威旻捐助的酒精消毒門也派上用場，小朋友一一通過消毒及量體溫，接著進教室。

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校長吳惠貞說，為防疫起見，今年開學日這天不開放新生家長帶小朋友進校園及教室，因此前天學校特別舉辦「新生開學預演」，讓爸爸媽媽在開學前帶孩子到校提前認識校園、了解教室位置，上午新生進校園時並未出現慌亂，只有少數孩子找不到教室，秩序上反而比家長帶入校園好很多！

縣長徐榛蔚說，從5月19日宣佈三級警戒、學生返家遠距教學、暑假直到今天開學，學生在家的時間超過3個月「相信孩子們都非常期待回學校上課」，為了讓家長放心，縣府除要求各校做好防疫準備，也在開學前夕依照各校提報的需求，補助經費購置透明隔板、體溫儀等防疫器材。

她說，由於目前學生都還沒接種疫苗，歷經8月份2梯次的教師疫苗接種，接種率到昨天截止已經有93％，至於尚未接種的教育人員也已造冊，將進行第3梯次接種，至於課後社團老師則須自行到1922系統預約，目前尚未接種的老師可以到衛生所接受免費的快篩；徐榛蔚也說，對於即將到來的BNT疫苗，中央已指示將由學校造冊，由醫療院所到校接種，希望能儘速完成。

花蓮縣教育處統計，花蓮縣包括體中、國中、國小及非學校型態實驗教育機構及團體，總造冊5462人，已經接種5057人，接種率93％，尚未接種者將會安排第三梯次接種。

花蓮家長們一早開車、騎機車將孩子送到校門口後，紛紛鬆了一口氣，劉姓家長說「已等這天等很久」，家長顧小孩3個月才知道老師辛苦，現在終於「解脫」；花蓮市陳媽媽也說，早上還沒6點就被孩子吵醒，因為孩子已悶在家3個多月都沒回學校，「很期待回學校上學」。

開學日，一年級導師幫小朋友的座位放上透明隔板，老師說，學校特別採購透明隔板的目的是希望上課全程使用，也比較安全、衛生。（記者花孟璟攝）

開學日重返校園，小朋友進入教室前也不忘先清潔雙手。（記者花孟璟攝）

今年國小新生開學日活動從簡，明義國小新生舉辦合照「打卡」活動，各班學生輪流到禮堂拍照！（記者花孟璟攝）

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