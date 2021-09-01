可惡！基隆潮境保育區 珊瑚斷枝、桶形海線被五花大綁

潮境灣的桶形海綿，被潛客五花大綁起來（海科館提供）

2021/09/01 09:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海科科技館前潮境保育區的珊瑚花園，近日發現珊瑚斷枝、桶形海綿被五花大綁，令人心疼，市長林右昌今天說，一定要查到底，查到後重罰嚴辦。

國立海洋科技博物館海域開放人數增加後，28、29日假日水域活動遊客增加，但潛水志工下水巡檢時發現潮境灣保育區珊瑚有新珊瑚斷枝，還有潛客下錨在桶形海綿區，將桶形海綿五花大綁，造成海洋生物受傷，令人心疼，希望潛客下水時要溫柔些，不要傷到珊瑚及海洋生物。

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市府產業發展處表示，這樣綑綁海洋生物的行為，已嚴重危害桶形海綿體的生長，雖沒有抓上來，但破壞保育區生態，將蒐證追查，可依違反漁業法處3到15萬元。

市長林右昌今天上午視察信義國小開學時表示，已經請海科館制定潛水與浮潛的相關規範，潮境灣是市府劃設的保育區，不是一般水域，任何破壞、不守規定的行為，一律重罰。

林右昌呼籲，熱愛海洋的民眾，應該作為保育員尖兵來保護海洋生態，而不是以遊憩的心態下水，他已經要求產發處和警察局查到底，查到之後要重罰嚴辦。

海科館館長陳素紛也呼籲，有健康的珊瑚，才會有豐富的魚群在這裡生活，潮境保育區有無數奇麗的海洋生物，希望民眾下水後，珍惜這片得來不易且自然生態豐富富的海灣，讓海洋資源生生不息。

潮境保育區有許多奇麗的海洋生物（海科館提供）

潮境保育區的珊瑚出現新的斷枝（海科館提供）

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