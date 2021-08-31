下水人潮增加 海科館潮境灣珊瑚被破壞

潛客下錨將繩索綁在海洋生物桶形海綿上，使桶形海綿受傷。（海科館提供）

2021/08/31 18:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕疫情趨緩，國立海洋科技博物館開放人數後，水域活動遊客增加，海科館志工發現潮境保護區珊瑚已經受到破壞，有珊瑚斷枝，還有潛客在桶形海綿綑綁繩索、甚至有棉被，造成海洋生物受傷，市府產業發展處說會追查開罰。海科館也呼籲民眾不要破壞珍貴的珊瑚棲地。

海科館指出，8月24日取消抽水站出入人數限制，上週假日（8月28-29日）潮境海灣出現大量的水域活動人潮，根據基隆市政府府AI燈桿的統計，假日2天每天都有接近600人次下水

請繼續往下閱讀...

，大約是1個月月限制60人次的十倍。

不過海科館潛水志工下水定期巡檢時，發現原本完整的珊瑚花園，已經開始出現新的珊瑚斷枝，也發現保育區內有潛客下錨休息，把錨定在桶型海綿上，綑綁繩索的行為使海洋生物桶形海綿受傷，還在海中發現有鋼管和棉被，對珊瑚造成傷害。

海科館緊急呼籲，有健康的珊瑚，才會有豐富的魚群在此生活，請民眾下水後要注意在水下的一舉手一踢腳的行為，小心溫柔地欣賞水下的美麗世界，不要讓無心之舉破壞了珊瑚，更不要破壞珊瑚或海洋生物。

海科館館長陳素芬指出，望海巷潮境海灣資源保護區成立5年，目的就是保育海洋生態，除了禁止「任何採補行為」外，仍然可以從事海域休閒活動，只要不干擾海洋生物也不破壞生態環境，在國際倡導的里海概念，人類的利用是可以與環境共榮共生。潮境保護區孕育有無數奇麗的海洋生物，也希望民眾下水後，珍惜潮境這片得來不易且具有豐富自然生態的海灣，讓海洋資源生生不息。

海科館潛水志工清除垃圾。（海科館提供）

潮境保護區有許多奇麗的海洋生物。（海科館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法