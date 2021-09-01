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    中捷綠線配合開學今班距縮減 「捷粉回饋專案」同步實施

    配合開學，中捷綠線今班距縮減，「捷粉回饋專案」今天也同步實施。（記者蘇金鳳攝）

    配合開學，中捷綠線今班距縮減，「捷粉回饋專案」今天也同步實施。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/01 09:02

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市自8月11日起，每日運量達1萬人次以上，今天高中職以下各級學校開學，台中捷運綠線今起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。

    此外，中捷公司為提高運量的「捷粉回饋專案」也在今天（9月1日）上路，每月搭乘40次以上即可享現金回饋，台中捷運app也全新改版，旅客可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

    疫情逐漸趨緩，全國本土確診病例也出現多日「加零」，帶動捷運乘車人潮，從8月11日載運量每日就達1萬人次以上。

    中捷公司表示，今天是高中職以下各級學校實體開學，為服務師生，從今天調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，不分平假日深夜時段班距均為15分鐘，總計平日275班次，假日222班次，較現行班距分別增加36班次及32班次。

    中捷公司指出，學生及上班族為捷運主要客源，中捷公司同步在今天推出捷粉回饋專案，旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折。

    同時，配合捷粉回饋專案，台中捷運app全新改版，旅客下載中捷app並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

    另外，簡訊實聯制實施初期，為避免旅客趕著搭車而未於進站前掃QR Code，中捷公司因此在車廂上張貼QR Code，目前觀察旅客進站前均主動掃QR Code，上車掃QR Code已達成階段性任務，今天下架。

    文心崇德站、市政府站、高鐵台中站電扶梯則因應運量回升，今天起於營運時間6時至24時均開啟，其餘車站電扶梯仍於22時以後關閉，有需要的旅客請搭乘電梯。

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