頭城竹安橋改建 10月中主線將完工通車

竹安橋主線預計10月中完工通車，堤防道路等不影響通車的工程10月底完工。（記者蔡昀容攝）

2021/08/31 12:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮台2線金馬橋與竹安橋，考量橋齡、人車共道等問題，交通部公路總局2018年9月進行改建工程，原訂今年4月完工，但工程受疫情影響延後，目前工程完成度9成1，金馬橋已經完工，竹安橋主線預計10月中完工通車，堤防道路等不影響通車的工程10月底完工。

金馬橋與竹安橋橋齡均超過30年，橋上及前後引道路寬僅13公尺，常出現砂石車、機慢車共道情形，形成交通瓶頸。立委陳歐珀向中央爭取經費、公路總局規劃「金馬橋、竹安橋改建及路基拓寬工程」，金馬橋進行「單側拆除拓寬」改建，竹安橋有耐震程度不足等考量，全部拆掉重建。

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工程經費6.49億元，改善路段全長1065公尺，2橋梁路寬拓寬為20公尺，南北向各配置2車道，並留設路肩供自行車通行，提升行車安全性。竹安橋部分，則提升梁底，橋墩由7墩減為3墩，增加河川通水斷面；伸縮縫由9道減為2道，提高行車舒適性。

交通部公路總局四區工程處報告，受到疫情影響，加上原物料上漲、鋼板樁調度出現困難等原因，工期展延，不過相關單位協力一一克服，金馬橋已經完工，竹安橋主線預計10月中完工通車，堤防道路等不影響通車的工程10月底完工。

陳歐珀說，竹安里要到頭城市區，必經金馬橋與竹安橋，先前民眾反映常有跌倒等事故發生，經各方協調及爭取後，橋梁得以拓寬施工；他常來探視考察，也謝謝四工處的用心，克服疫情期間原物料上漲、人力不足等問題，10月中旬讓主線通車，最後細節如路面填平、裝設號誌及路燈等，會繼續關心留意。

陳歐珀說，竹安里要到頭城市區，必經金馬橋與竹安橋，兩橋工程頗受地方關心。（記者蔡昀容攝）

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