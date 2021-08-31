防南方澳斷橋事件重演 三峽八安大橋進行鋼纜振動測量封道

有鑑於南方澳大橋斷橋事件，為維護橋梁結構安全，新北市政府辦理三峽區八安大橋鋼纜微振動量測作業。（工務局提供）

2021/08/31 11:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府為維護三峽區八安大橋鋼纜結構安全，將於8月31日起至9月2日，每日上午8點至下午5點，辦理鋼纜微振動量測作業，屆時將分兩階段封閉八安大橋一個車道施工，請用路人依現場交通維持人員指引，由中園街或中正路一段提前改道。

養護工程處指出，有鑑於南方澳大橋斷橋事件，新北市府依照交通部2020年1月修訂的公路養護規範，針對轄內具有纜索的16座特殊結構車行橋梁，增訂特殊性橋梁維護管理計畫，定期辦理纜索的索力量測，掌握橋梁結構是否有異常變化。

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養工處表示，八安大橋位於區道北81線，橫跨三峽河，為連接三峽河兩岸的重要橋梁，透過鋼纜微振動量測，檢測八安大橋上部纜索結構狀況，做為未來養護維修的重要分析資料，保障用路人安全。

鋼纜微振動量測作業分兩階段進行，第一階段施作東行向，於8月31至9月1日每日上午8點至下午5點，封閉東行向車道，請車輛改由中園街繞行中正路二段通行；第二階段施作西行向，於9月2日上午8點至下午5點，封閉西行向車道，請車輛改由中正路一段往中正二路繞行中園街通行。

養工處提醒，用路人施工期間應配合導引牌面行駛或提前改道，並遵守義交管制人員指揮，確保行車安全，工程遇雨順延。

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