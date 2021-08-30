台中港又有菲籍船員確診 急匡列接觸者40人

有菲律賓籍船員確診，台中港擴大消毒。（記者歐素美翻攝）

2021/08/30 22:12

〔記者歐素美／台中報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增一例境外移入個案16098，為台中港靠泊碼頭諾曼賈爾的離岸風電工作船菲律賓籍船員，為40多歲男性，疾管署中區管制中心今天上午已完成登船檢疫，匡列同船接觸者40人，列自我健康檢測，台中港今天並全面擴大消毒。

中央流行疫情指揮中心今天公布武漢肺炎新增一例境外移入個案，案16098為菲律賓籍男性船員，40多歲，今年5月4日自荷蘭登船後未再下船，該船8月14日抵台中港，28日因工作需求採檢（未入境）後確診，已匡列同船接觸者40人，列自我健康檢測。

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外籍船員未戴口罩趴趴走 民眾人心惶惶

台中港務分公司今天接獲通報，立即召開緊急防疫應變會議，並展開全面消毒作業，針對台中港4號碼頭一帶及沿線至管制站，加強環境消毒。

台中港今年2月至今已傳出7起國際船舶外籍船員確診病例，港區引水人和業者經常發現外籍船員未戴上口罩，就在船上和碼頭邊趴趴走，甚至有人群聚聊天，擔心港口防疫恐成破口，人心惶惶，台中港務警察總隊已加強港區巡邏勸導。

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菲律賓籍船員確診，台中港擴大消毒。（記者歐素美翻攝）

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