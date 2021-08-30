疫情下開學 台南這3大學決定授課「先遠距、後實體」

考量疫情，中華醫事科大開學時，將先採線上授課方式，為期2週。（記者吳俊鋒攝）

2021/08/30 20:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕各大學9月也將陸續開學，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情考量下，台南市的長榮大學、南台科大、中華醫事科大等校已經決定，開學時暫緩實體授課，而是先進行為期2週的遠距教學，避免群聚風險；遠東科大、台南應用科大、嘉南藥理大學則是開學後直接實體授課；崑山科大表示，校方仍在評估中。

南台科大日間部9月6日開學，但中秋節假期結束之前，都會先採線上授課的方式，而9月22日起是否開始實體上課，校方屆時將視疫情狀況來評估、決策。

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中華醫事科大訂於9月15日開學，也將進行遠距教學至26日，27日起再恢復實體授課；而開學時間較晚的長榮大學，中秋節連假後才開始上課，訂於9月22日開學，一樣是先採線上教學，直到10月3日。

長榮大學指出，雖然疫情趨，但仍有零星不明感染源的病例，為避開中秋假期交通高峰，降低流動染疫的風險，並讓師生有充足時間完成疫苗接種，因此先進行2週的線上教學。

遠東科大與嘉南藥理大學都訂於9月13日開學，當天實體授課，台南應用科大則是9月22日開學，一樣直接實體授課。

嘉南藥理大學表示，超過80人的合班上課，都採遠距教學，會要求教職員落實點名，但考量很多學生尚未施打疫苗，若有防疫需求，將依規定給予防疫公假。

崑山科大也訂於9月13日開學，是否先採遠距教學，或者直接實體授課，仍在評估中，近日內會對外公告。

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