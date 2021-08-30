為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    疫情下開學 台南這3大學決定授課「先遠距、後實體」

    考量疫情，中華醫事科大開學時，將先採線上授課方式，為期2週。（記者吳俊鋒攝）

    考量疫情，中華醫事科大開學時，將先採線上授課方式，為期2週。（記者吳俊鋒攝）

    2021/08/30 20:17

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕各大學9月也將陸續開學，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情考量下，台南市的長榮大學、南台科大、中華醫事科大等校已經決定，開學時暫緩實體授課，而是先進行為期2週的遠距教學，避免群聚風險；遠東科大、台南應用科大、嘉南藥理大學則是開學後直接實體授課；崑山科大表示，校方仍在評估中。

    南台科大日間部9月6日開學，但中秋節假期結束之前，都會先採線上授課的方式，而9月22日起是否開始實體上課，校方屆時將視疫情狀況來評估、決策。

    中華醫事科大訂於9月15日開學，也將進行遠距教學至26日，27日起再恢復實體授課；而開學時間較晚的長榮大學，中秋節連假後才開始上課，訂於9月22日開學，一樣是先採線上教學，直到10月3日。

    長榮大學指出，雖然疫情趨，但仍有零星不明感染源的病例，為避開中秋假期交通高峰，降低流動染疫的風險，並讓師生有充足時間完成疫苗接種，因此先進行2週的線上教學。

    遠東科大與嘉南藥理大學都訂於9月13日開學，當天實體授課，台南應用科大則是9月22日開學，一樣直接實體授課。

    嘉南藥理大學表示，超過80人的合班上課，都採遠距教學，會要求教職員落實點名，但考量很多學生尚未施打疫苗，若有防疫需求，將依規定給予防疫公假。

    崑山科大也訂於9月13日開學，是否先採遠距教學，或者直接實體授課，仍在評估中，近日內會對外公告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》校園防疫準備起來！ 醫：3措施染疫風險降48％
    2021/08/29 09:08

    健康網》校園防疫準備起來！ 醫：3措施染疫風險降48％
    台中市各大學9月開學 實體、遠距教學作法不一
    2021/08/28 20:03

    台中市各大學9月開學 實體、遠距教學作法不一
    開學最嚴防疫！台南1人匡列全班停課2天 全校停課1天
    2021/08/27 18:40

    開學最嚴防疫！台南1人匡列全班停課2天 全校停課1天
    迎開學「情緒免疫」 南市製作安心圖卡與開學小叮嚀
    2021/08/27 16:09

    迎開學「情緒免疫」 南市製作安心圖卡與開學小叮嚀
    學生分批打疫苗恐會影響課程進度 指揮中心：同班進退就沒有問題
    2021/08/27 15:41

    學生分批打疫苗恐會影響課程進度 指揮中心：同班進退就沒有問題

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    大專境外生入境專案 教部已送指揮中心待審
    2021/08/17 16:55

    大專境外生入境專案 教部已送指揮中心待審
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播