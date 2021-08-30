明年若有5000萬劑疫苗北市還要自購？ 柯文哲：重點是要買得到

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（台北市政府提供）

2021/08/30 17:53

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲過去曾有意編預算購買第3劑疫苗，如今輝瑞／BNT疫苗將開打，鴻海創辦人郭台銘昨在臉書提到向BNT公司爭取明年為台灣保留3千萬劑疫苗獲不錯的回應，讓外界關注北市自購疫苗規劃。柯文哲今表示，疫苗不是要買、是要買到，如果5000萬劑進台北市當然不用買。

近來郭台銘到歐洲催貨疫苗，BNT承諾明年會有3000萬劑保留給台灣，外界關心明年若有2000萬劑莫德納與3000萬劑BNT，台北市是否還要考慮自購疫苗。柯文哲表示，郭台銘還在隔離檢疫、因此尚未拜訪他，柯也強調，疫苗不是要買、是要買到，如果5000萬劑進台北市當然不用買，問題是到現在只看到買、沒有買到，全台灣為了誰先打疫苗吵成一團，他認為政府要嚴肅面對疫苗問題。

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至於台北市第3劑疫苗是否考慮買BNT，柯文哲說，美國規定第2劑打滿8月可考慮第3劑，且是從年紀大者往下打，台北市編28億是為第3劑做準備，現在編預算，議會通過也是明年的事。他強調，第3劑是考量疫苗時間拖久保護力低，或變種病毒出現，但國家仍要付起第1、2劑責任。

中央疫情指揮中心將優先撥出120萬劑BNT疫苗，讓12到18歲學生接種，卻遭藍營痛批連老師都還打不夠。此外，18至29歲年輕人目前無國外疫苗可打，民進黨英系因此提議讓18至20歲民眾優先接種BNT。柯文哲表示，若疫苗夠都不是問題，若疫苗不夠，他從開始就主張只有醫院、防疫專責旅館、機場機組人員要打滿2劑，其他人都按年齡打。他也說，過去第二類人數一直膨脹，是政府製造特權。他也說，當疫苗不夠就有分配問題、醫學倫理問題，過去第二類的事情他也覺得怪怪、不是很好。

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