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    第3劑疫苗採購量足夠 陳時中：不排除因供貨問題再多買

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若以提供第3劑來說，目前採購數量足夠，但不排除因應供貨問題，會買的比需要的多。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若以提供第3劑來說，目前採購數量足夠，但不排除因應供貨問題，會買的比需要的多。（指揮中心提供）

    2021/08/30 14:53

    〔記者林惠琴／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨在臉書提到向BNT公司爭取明年為台灣保留3千萬劑疫苗獲不錯的回應，呼籲政府要「有備無患」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若以提供第3劑來說，目前採購數量足夠，但不排除因應供貨問題，會買的比需要的多。

    郭台銘昨在臉書貼文提出建言，指出疫苗採購策略應以「有備無患」來思考，並提到自己已向BNT公司探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3千萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

    對此，行政院長蘇貞昌上午已回應，對防疫有需要，都會超前部署，指揮中心已預購莫德納次世代疫苗等，感謝郭董善意提醒。

    指揮中心明後年已採購3500萬劑莫德納次世代疫苗，陳時中於下午記者會說明，採購疫苗有一些程序，以目前整體的數量來說，若單純打第3劑使用，現在的數量足夠，但不排除因應供貨問題，會買的比需要的多。

    陳時中也提到，要買多少疫苗必須看國際打第3劑的情況，疫情一直在變，需求各有不同，現在希望買一點不同廠牌分散風險。在被問及是否接手與BNT公司洽談？他則回應，一直都在談。

    至於何時開放輝瑞／BNT疫苗混打，陳時中指出，專家認為AZ與輝瑞／BNT疫苗混打可行，但何時實施及適用對象族群，必須要根據進來的貨量考慮，目前打2劑有正常效果，但打1劑至少有保護力，因此希望先把1劑涵蓋增加。

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