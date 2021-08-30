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    郭董向BNT爭取3千萬劑疫苗 蘇貞昌：防疫有需要都會超前部署

    行政院長蘇貞昌到中央流行疫情指揮中心視察。（記者林惠琴攝）

    行政院長蘇貞昌到中央流行疫情指揮中心視察。（記者林惠琴攝）

    2021/08/30 09:09

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨大增13例，行政院長蘇貞昌今到中央流行疫情指揮中心視察，強調疫苗陸續到貨，應該可以往更年輕的族群施打；至於鴻海創辦人郭台銘昨提到向BNT公司爭取明年3千萬劑疫苗獲不錯的回應，呼籲政府要「有備無患」，蘇回應對防疫有需要，都會超前部署，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗等，感謝郭董善意提醒。

    蘇貞昌今早約8點半到指揮中心，提到國外疫情一再嚴峻變化，台灣卻能夠漸漸控制疫情、降到個位數，一年多來，指揮中心很辛苦，因此今特別將過去每週在行政院開的擴大防疫會議，改到指揮中心召開，就是要為他們加油、打氣及給予肯定，同時呼籲國人持續遵守指引與規範，並提到昨增加不少病例，雖然不具傳染力也都匡列，但也告訴國人一點都不能大意。

    針對民進黨立委喊話輝瑞／BNT疫苗接種開放到20歲，蘇貞昌回應，疫苗施打一直都遵照指揮中心專家會議的指引，而且也都做得很好，謝謝國人配合。現在疫苗陸續到貨，應該可以往更年輕的族群施打，請大家放心，也都依照指揮中心指引施打，謝謝各界關心。

    至於郭台銘昨在臉書貼文提出建言，指出疫苗採購策略應以「有備無患」來思考，並提到自己已向BNT公司探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望如果台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3千萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。

    蘇貞昌指出，各國因為疫情在搶疫苗，指揮中心已預購次世代莫德納疫苗等，只要是對防疫有需要，都超前部署，也非常感謝過去這段時間以來，台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟等大家熱心捐贈疫苗，並感謝郭董善意提醒。

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    行政院長蘇貞昌今到中央流行疫情指揮中心視察，強調疫苗陸續到貨，應該可以往更年輕的族群施打。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌今到中央流行疫情指揮中心視察，強調疫苗陸續到貨，應該可以往更年輕的族群施打。（記者羅沛德攝）

    行政院長蘇貞昌到中央流行疫情指揮中心視察。（圖由指揮中心提供）

    行政院長蘇貞昌到中央流行疫情指揮中心視察。（圖由指揮中心提供）

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