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    監測武肺病毒生力軍來了 社區基層診所今起可提供公費快篩試劑

    指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，即日起啟動社區加強監測方案，透過守護社區健康的基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要可提供公費COVID-19家用快篩試劑。（圖由指揮中心提供）

    指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，即日起啟動社區加強監測方案，透過守護社區健康的基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要可提供公費COVID-19家用快篩試劑。（圖由指揮中心提供）

    2021/08/30 14:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為嚴防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變異株進入社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，即日起啟動社區加強監測方案，透過守護社區健康的基層診所醫師，協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要可提供公費COVID-19家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果，為強化偵測社區病例注入新力量。

    COVID-19社區加強監測方案，自今日起執行至今年12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與，指揮中心也表示，未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。

    陳時中補充，民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患，至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，亦由醫師判斷後發放。

    陳時中說，民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

    如快篩檢驗為陽性者，請儘速至鄰近的社區採檢院所進一步PCR檢驗。提醒民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過的採檢器材，請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。

    相關網址請見︰

    公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單

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