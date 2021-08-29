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    送花美意遭扭曲 農委會搬數據反駁

    農委會主委陳吉仲表示，編列經費贈送花卉給醫院所是為照顧農友。（記者歐素美攝）

    農委會主委陳吉仲表示，編列經費贈送花卉給醫院所是為照顧農友。（記者歐素美攝）

    2021/08/29 16:25

    〔記者邱芷柔／台北報導〕今年5月中旬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情爆發後，衝擊國內花卉產銷，農委會以1600萬元經費採購8萬束花紓困，但有媒體報導，農委會的「美意」造成小型診所困擾，醫師還得將沒人要的花束載回家，引起農委會是在消化預算的疑慮，對此農委會今（29日）搬出數據強調，相關措施深受花卉產銷供應鏈相關人員肯定，有效紓解疫情期間花卉產業困境，絕無消化預算情事。

    農委會農糧署指出，國內疫情三級警戒期間，婚喪喜慶、宗教慶典、花藝教室等用花活動停辦，花卉需求急遽萎縮，5月中旬至6月中旬間，台北花市花卉拍賣日數由每週6天降為每週4天，除了花農生計受到影響，花店及花藝工作者也受這波疫情衝擊，訂單、花材採購同步減少，花卉供應鏈停滯。

    農委會統計，今年5月中旬至6月中旬，每週交易量109.9萬把，平均每把48.1元，去年同期每週交易量有182.2萬把、每把56.3元，相當於每週減少72.3萬把、每把價格平均也下跌14.6元。

    農糧署強調，經邀集花卉產業團體、地方政府等單位研商，執行多項促進花卉消費措施，自6月執行後花價逐漸回穩，最近2週（8月15日至8月29日）台北花市交易均價為97.5元，較三級警戒期間有顯著提升，也較去年同期84.7元增加12.8元。

    農糧署指出，花卉具有紓壓療癒功能，希望藉花傳遞祝福與感激第一線醫護，同時也紓緩花卉產業壓力，此次贈花活動是與台灣花店協會合作，由各地花店向該協會報名參加，再由協會彙整各地衛生局接種站需求，每次約贈花30把至100把，配送前也會再次確認各受贈單位需求數量及意願，在不影響防疫指引為原則下完成配送，絕無消耗預算、強迫送花。

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