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    Delta後墾丁爆旅遊人潮 戴口罩看出與去年不同

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    2021/08/29 08:12

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台疫情趨緩，屏東本週起「有條件」開放水上活動、泳池及烤肉，瞬間刺激出遊旅客意願，加上臨時起意出遊的近5萬遊客，旅宿訂房率衝到將近8成5，墾丁大街昨晚更出現久未看到的「人龍」，不過進行宣導的志工則發現，民眾已經習慣戴上口罩，與年初狀況大有不同，也展現台灣人自律抗疫的民族性。

    「確實沒想過這麼快恢復榮景！」攤販業者阿凱說，從5月份封攤到人潮滿滿，短短三個月的抗疫成果實在不簡單，尤其屏東還經歷恐怖的Delta病毒襲擊，對比國外不見降低的確診人數，台灣連連「＋0」，還能恢復正常出遊，真的值得驕傲。

    墾丁大街管委會主委曾春惠則觀察到，這一波開放出遊最大的不同，就是民眾對於「戴口罩」已經成為習慣，宣導過程看不到沒戴口罩的民眾，少數邊走邊吃或口罩滑落都會自己調整，跟這一波疫情爆發前宣導看到的情況相差甚多，看的出國人相當珍惜這次恢復「自由」。

    新上任的屏東縣警察局長劉印宮，昨也與恆春分局長陳至瑋到墾丁大街視察，對於龐大人潮進入墾丁旅遊，也提醒民眾除了防疫，今天中午起恐怕出現大量台東及墾丁北返車潮，行車務必保持耐心。

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街出現人龍。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街出現人龍。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮，志工宣導。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮，志工宣導。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁爆出Delta後最高旅遊人潮。（記者蔡宗憲攝）

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