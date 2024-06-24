明志國中聽損生羅靖雯泳出全國第一 獲頒新北市長獎

明志國中學生羅靖雯獲頒市長獎。（記者陳奕劭攝）

2024/06/24 17:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局今天（24日）起至26日在新北市政府舉辦3場112學年度市長獎頒獎典禮，頒獎給4873位學生。新北市長侯友宜今天與10名得獎的學生代表合影，為獲獎學生獻上祝福。

侯友宜致詞表示，拿到市長獎是人生階段非常不容易的事情，要有非常好的成績、卓越的表現才能獲得同學、師長們的肯定，期許同學們保持對知識的渴求，人生今天不是終點，只是開始的起點，勇敢邁出腳步，創造自己未來。

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明志國中學生羅靖雯，升上國中前因為不明原因導致重度聽損，植入人工電子耳才重獲新生，克服艱難的復健難關後，不只學習成績優異，更獲選班級模範生。也曾獲得全國聽障學生游泳錦標賽各式（仰式、自由式、蛙式）組別第1名。寫作、朗讀與繪畫亦有傑出表現，今年也獲得總統教育獎肯定。

羅靖雯表示，得到市長獎讓她感到意外，有一種國中三年努力得到回報的感覺，未來想就近在新北市的高中就讀，升學後想選擇美術或適應體育的相關科系，想幫助更多行動不便的人。

雙溪高中學生林意婷自小父母離異，家庭經濟弱勢，照顧她的阿公已經病逝，仍然力爭上游。她就讀高一時參加影像紀錄片課程，並以阿公為主角製作《林家小院》作品，獲得「新北市學生影像新星獎」新北精神獎肯定，今年作品《風在吹起時》亦入圍柏林環境紀錄獎，成績優異的她，成功錄取國立台灣藝術大學電影學系。

林意婷表示，高中時因為家庭經濟關係，沒有想過念大學，但老師鼓勵她說「還有紀錄片可以走」，沒想到後面透過比賽，申請上國立大學，感謝一直以來督促她的老師與家人的支持。今天有機會和市長合影，讓她非常開心，今後一定要努力拿獎，爭取再和市長合影的機會。

雙溪高中學生林意婷。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與市長獎得主合影。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與市長獎得主合影。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與明志國中學生羅靖雯合影。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與市長獎得主合影。（記者陳奕劭攝）

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