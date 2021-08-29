今各地晴朗炎熱、高溫達36度 慎防「過量級」紫外線

今日各地晴朗炎熱，桃園以北、雲林、高屏近山區內陸及花東縱谷有機會出現36度以上高溫。（資料照）

2021/08/29 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣穩定，各地大多晴朗炎熱，台東沿海地區及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨發生，午後中南部地區及各地山區有少部份的局部短暫雷陣雨，有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率，民眾午後外出時請攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫約33至35度，尤其是在桃園以北、雲林、高屏近山區內陸及花東縱谷有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線指數容易達危險或過量等級，民眾外出時請記得防曬並多補充水分。

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空氣品質方面，環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質多為普通等級；各地大多為多雲到晴，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一至週六（30日至9月4日）為偏東風至東南風，會帶來一些太平洋的水氣，台東及恆春半島有局部短暫陣雨發生，其中週一台東及恆春半島有機會出現較大雨勢。其他各地上午依舊是多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍增廣，西半部及各地山區有熱對流發展，須留意局部較大雨勢。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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