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    桃園蓮花季29日畫下句點 10月萬聖南瓜節接棒

    桃園蓮花季29日畫下句點，隨著疫情趨緩，遊客把握最後花期賞花，到熱門的瓜果廊道拍照。（記者鄭淑婷攝）

    桃園蓮花季29日畫下句點，隨著疫情趨緩，遊客把握最後花期賞花，到熱門的瓜果廊道拍照。（記者鄭淑婷攝）

    2021/08/28 18:50

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕縮短為1個月的「桃園蓮花季」將於本週日（29日）結束，受到活動縮短及疫情減少外出等影響，蓮花季遊客數銳減，僅有往年的2成左右，桃園市長鄭文燦今到林家古厝休閒農場出席蓮花季活動時表示，為期23天的蓮花季將畫下句點，感謝前來的遊客配合會場防疫，也預告10月桃園萬聖南瓜節將接棒登場。

    蓮花季最後一個週末，加上疫情趨緩，主會場及各休閒農場都有遊客把握最後花期賞花，到熱門的瓜果廊道、擎雨步道拍照，或是參加剝蓮子、乘坐大王蓮等農事體驗，鄭文燦則前往林家古厝休閒農場，欣賞在地「流浪‧家跨領域實驗劇團」演出，並走進有130年歷史的林家古厝，體驗懷舊糖葫蘆DIY，參觀抓周、古婚禮儀式。

    桃園蓮花季結束後，10月將由萬聖南瓜節接棒，桃市府農業局郭承泉表示，為推展食農教育、活絡休區觀光，今年9月開學後將與教育局合辦「食農教育專案」，全市幼兒園及各級國中小學生每團補助1萬5000元，行程安排至少前往1家休閒農場，休閒農場須有投保公共意外責任險及餐飲產品責任險，目前可選名單共有68家，亦可搭配觀光工廠或環境教育認證場所，全案正在規劃、受理學校報名，待中央流行疫情指揮中心、教育部放寬校外教學規定即可成團，出團也須遵守防疫指引。

    另，「桃園好市券」第1期主要針對市場跟夜市，第2期將擴大至休閒農場及觀光工廠，休閒農場部分規劃以休閒農業區內為主，同樣須有雙險且為休區會員，就可使用好市劵。

    桃園蓮花季29日畫下句點，隨著疫情趨緩，遊客把握最後花期賞花，到熱門的瓜果廊道拍照。（記者鄭淑婷攝）

    桃園蓮花季29日畫下句點，隨著疫情趨緩，遊客把握最後花期賞花，到熱門的瓜果廊道拍照。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長鄭文燦（左4）前往林家古厝休閒農場，欣賞在地「流浪‧家跨領域實驗劇團」演出，並走進有130年歷史的林家古厝，體驗懷舊糖葫蘆DIY，參觀抓周、古婚禮儀式。 （桃市府提供）

    桃園市長鄭文燦（左4）前往林家古厝休閒農場，欣賞在地「流浪‧家跨領域實驗劇團」演出，並走進有130年歷史的林家古厝，體驗懷舊糖葫蘆DIY，參觀抓周、古婚禮儀式。 （桃市府提供）

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