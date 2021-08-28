PTT網友用專有名詞發文嘲諷政府 伊斯蘭協會回應了

針對台灣有網友在PTT以伊斯蘭教專有名詞發出嘲諷政府的文章，台灣伊斯蘭協會發聲明回應，「祝福那些謾罵伊斯蘭和嘲笑穆斯林的人，願你們的心靈早日得到平靜。」（圖取自台灣伊斯蘭協會官網）

2021/08/28 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗在激進組織神學士重掌政權後，近日爆發多起自殺炸彈攻擊，局勢動盪引發關注。台灣有網友在PTT以伊斯蘭教專有名詞發出嘲諷政府的文章，對此，台灣伊斯蘭協會發聲明回應，「祝福那些謾罵伊斯蘭和嘲笑穆斯林的人，願你們的心靈早日得到平靜。」

台灣伊斯蘭協會27日在官網貼出一篇PTT文章，內容以伊斯蘭教專有名詞來惡搞，如先知「穆罕默德」變成「穆罕清德」、「古蘭經」變成「堵藍經」，以及穆斯林不吃豬肉等嘲諷政府政策，還意有所指自創「塔綠班」等詞。

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對此，台灣伊斯蘭協會表示，本會27日由熱心民眾來信告知，近日國內批踢踢實業坊（PTT）又充斥「嘲諷穆斯林的一些言論，覺得對於其他宗教的玩笑太超過很惡劣，希望協會這邊可以協助以正視聽。」

台灣伊斯蘭協會指出，伊斯蘭原意是對阿拉的指示拳拳服膺、對既定的事實坦然接受，伊斯蘭有獨立的律法，以《古蘭經》為準則、《聖訓》為補充，實踐者就是穆斯林。伊斯蘭不會改變，但少數人曲解伊斯蘭後還自詡為穆斯林，成為世界公敵，他們被嘲笑與攻擊是自然的結果。

「台灣這些看得到的謾罵不可怕，他們就像一杯毒藥，遠離就好。」台灣伊斯蘭協會說，可怕的是國際上許多英文網站以伊斯蘭為名所散布之似是而非的言論，就像滴了幾滴毒藥的果汁，讓人不自覺中毒。

伊斯蘭協會最後強調，「祝福那些謾罵伊斯蘭和嘲笑穆斯林的人，願你們的心靈早日得到平靜」。

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