為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市明開放72歲以上網路預約莫德納疫苗 不再發接種通知書

    台北市政府明開放72歲以上民眾網路預約接種莫德納疫苗，市長柯文哲表示，此次預約時間限明、後兩日早上8點至下午5點，7月2日開始接種；其餘未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。（北市府提供）

    台北市政府明開放72歲以上民眾網路預約接種莫德納疫苗，市長柯文哲表示，此次預約時間限明、後兩日早上8點至下午5點，7月2日開始接種；其餘未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。（北市府提供）

    2021/06/29 17:50

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府明開放72歲以上民眾網路預約接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，市長柯文哲表示，此次預約時間限明、後兩日早上8點至下午5點，7月2日開始接種；其餘未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書；副市長蔡炳坤補充，此次獲配8.7萬劑疫苗，若網路預約額滿，此波將無法開放未預約者接種。

    柯文哲今主持北市防疫記者會宣布，明、後天早上8點至下午5點開放72歲以上、55歲以上原住民，不限設籍台北，可網路預約疫苗接種，再次「強烈建議」民眾先預約，避免疫苗殘劑問題、也節省人力及物資安排，於7月2至5日至258個接種站施打。

    至於不會上網、未預約者，柯文哲說，「政府運作還是要更高效率」，可於7月3、4日早上9點至下午5點自行電洽各區公所民政課預約，於7月6日在12行政區的指定醫院施打，此次將不再發送通知單，避免製造民政局麻煩。

    蔡炳坤補充，前三波施打皆為AZ疫苗，此次獲配8.7萬劑莫德納疫苗，而北市72至74歲的民眾約7萬餘人，原則上數量足夠，但因75歲以上長輩上有許多未接種，此次仍可預約，因此前兩天預約結束後將再視預約結果，若8.7萬劑額滿就無法讓未預約長者登記接種，中央將於7月8日配發下一波疫苗。

    柯文哲指出，北市的網路預約系統經過前三波執行後，現已沒太大問題，鼓勵民眾多採預約，另外北市除12間聯合醫院門診部、34間醫院外，也有212家社區診所，均勻分布在北市各地，方便民眾在預約時選擇最合適地點，但因部分院所的接種站設在周邊的學校或活動中心等，須額外留意。

    此外，72歲以上持有台灣居留證的外籍人士，同樣可於明、後兩天早上8點至下午5點，於台北醫學大學附設醫院英文版網站預約，7月6日於信義國中接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    讓多少藍營人士打特權疫苗？ 王定宇：振興醫院請誠實交代
    2021/06/29 17:40

    讓多少藍營人士打特權疫苗？ 王定宇：振興醫院請誠實交代
    健康網》居家防疫不讓眼乾澀又疲勞！ 中醫師分享掌握這4原則
    2021/06/29 17:25

    健康網》居家防疫不讓眼乾澀又疲勞！ 中醫師分享掌握這4原則

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    「罵完問題沒有辦法解決」 柯文哲：那罵幹什麼
    2021/06/29 17:20

    「罵完問題沒有辦法解決」 柯文哲：那罵幹什麼
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 15:52

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播