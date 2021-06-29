北市明開放72歲以上網路預約莫德納疫苗 不再發接種通知書

台北市政府明開放72歲以上民眾網路預約接種莫德納疫苗，市長柯文哲表示，此次預約時間限明、後兩日早上8點至下午5點，7月2日開始接種；其餘未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書。（北市府提供）

2021/06/29 17:50

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府明開放72歲以上民眾網路預約接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納疫苗，市長柯文哲表示，此次預約時間限明、後兩日早上8點至下午5點，7月2日開始接種；其餘未預約者於7月3、4日電洽各區公所預約，將不再寄發疫苗接種通知書；副市長蔡炳坤補充，此次獲配8.7萬劑疫苗，若網路預約額滿，此波將無法開放未預約者接種。

柯文哲今主持北市防疫記者會宣布，明、後天早上8點至下午5點開放72歲以上、55歲以上原住民，不限設籍台北，可網路預約疫苗接種，再次「強烈建議」民眾先預約，避免疫苗殘劑問題、也節省人力及物資安排，於7月2至5日至258個接種站施打。

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至於不會上網、未預約者，柯文哲說，「政府運作還是要更高效率」，可於7月3、4日早上9點至下午5點自行電洽各區公所民政課預約，於7月6日在12行政區的指定醫院施打，此次將不再發送通知單，避免製造民政局麻煩。

蔡炳坤補充，前三波施打皆為AZ疫苗，此次獲配8.7萬劑莫德納疫苗，而北市72至74歲的民眾約7萬餘人，原則上數量足夠，但因75歲以上長輩上有許多未接種，此次仍可預約，因此前兩天預約結束後將再視預約結果，若8.7萬劑額滿就無法讓未預約長者登記接種，中央將於7月8日配發下一波疫苗。

柯文哲指出，北市的網路預約系統經過前三波執行後，現已沒太大問題，鼓勵民眾多採預約，另外北市除12間聯合醫院門診部、34間醫院外，也有212家社區診所，均勻分布在北市各地，方便民眾在預約時選擇最合適地點，但因部分院所的接種站設在周邊的學校或活動中心等，須額外留意。

此外，72歲以上持有台灣居留證的外籍人士，同樣可於明、後兩天早上8點至下午5點，於台北醫學大學附設醫院英文版網站預約，7月6日於信義國中接種。

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