亞東照護210確診患者後 三重檢疫所清零歸還

亞東醫護團隊在三重集中檢疫所服務27天，照護210明確診患者，如今功成身退，將飯店清零歸還。（亞東醫院提供）

2021/06/29 16:43

［記者何玉華／新北報導］亞東醫院配合新北市政府防疫，自5月28日起助啟用兩家「加強版防疫專責旅館」，其中位於三重的集中檢疫所，在27天的服務中，不間斷照護210名病人，今（29）日圓滿完成任務，病人清零，整復飯店，在新北市長侯友宜的見證下點交歸還。

三重集中檢疫所由亞東醫院門診部主任林恆甫擔任指揮官，率領創傷團隊外科醫師進駐，提供快篩陽性、輕症或無症狀病人觀察、追蹤、恢復的照護；林恆甫說，服務團隊分醫療 （M Team）、安全（P Team）、及後勤（H Team），每天平均出勤12名醫護人員，整體團隊約60人，共服務照護210個確診病人，其中21人因病情變化轉院，另90%的病人都順利解隔，後續追蹤個案都恢復良好，沒有在入院治療的案例。

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林恆甫回憶說，入住三重集檢所最年輕的患者只有3歲，不像一般確診患者焦慮緊張、不安，小妹妹反而展現純真勇敢的一面，給予周遭正能量，還畫了一張卡片送給醫護團隊，溫暖了所有成員。同仁也手繪畫作「醫護在，台灣勝」，凝聚團隊共同對抗疫情的心。

亞東醫院也指出，三重檢疫所清零回歸，醫護團隊離館前為所有工作人員唾液PCR追蹤，都是陰性。

新北市長侯友宜（左）見證亞東醫院將三重檢疫所清零歸還飯店。（亞東醫院提供）

新北市長侯友宜（中）見證亞東醫院將三重檢疫所清零歸還飯店。（亞東醫院提供）

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