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    好心肝後又有振興 議員轟：北市甩鍋指揮中心令人震驚

    林穎孟今日在臉書PO文表示，台北市連第一類醫事人員都還沒有完成百分百施打，丁守中（見圖）竟然2月就可以造冊，還可以在5月疫情嚴峻時優先施打，明顯是特權插隊。「沒想到北市府昨天竟然甩鍋給指揮中心，規避自己應該審查造冊的責任，實在令人震驚」。（資料照）

    林穎孟今日在臉書PO文表示，台北市連第一類醫事人員都還沒有完成百分百施打，丁守中（見圖）竟然2月就可以造冊，還可以在5月疫情嚴峻時優先施打，明顯是特權插隊。「沒想到北市府昨天竟然甩鍋給指揮中心，規避自己應該審查造冊的責任，實在令人震驚」。（資料照）

    2021/06/29 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕好心肝診所、振興醫院接連傳出疫苗施打爭議，對此，台北市議員林穎孟表示，發疫苗的是北市府、審查振興醫院造冊的也是北市府，但北市府竟然想推卸責任，「沒想到北市府昨天竟然甩鍋給指揮中心，規避自己應該審查造冊的責任，實在令人震驚」。

    林穎孟今日在臉書PO文表示，振興醫院違規讓連戰夫婦施打疫苗，遭開罰30萬元。但丁守中卻能以振興醫院董事的身分施打疫苗，醫院董事應非第一線防疫人員。台北市連第一類醫事人員都還沒有完成百分百施打，丁守中竟然2月就可以造冊，還可以在5月疫情嚴峻時優先施打，明顯是特權插隊。「沒想到北市府昨天竟然甩鍋給指揮中心，規避自己應該審查造冊的責任，實在令人震驚」。

    林穎孟表示，要求市府應以勞健保資料清查振興醫院施打名單，徹查「非醫事人員」接種2422劑次，到底有多少「丁守中們」和「志工們」特權插隊打疫苗。林穎孟也表示，議員許淑華指出，振興醫院從3月22日至6月24日總共有5556劑次接種，其中醫事人員共接種3134劑次，「非醫事人員」接種2422劑次。到底這2422劑其中有多少「丁守中們」和「志工們」，其中有多少是真的在醫院服務的行政人員和清潔人員等等，只要調出振興醫院投保的勞健保資料查核，就能一清二楚。

    林穎孟最後說，指揮中心已經要求台北市衛生局提出報告，她也要求台北市的檢討報告必須公開透明，讓議員和社會大眾都能查閱，不能再重演好心肝調查報告限閱30分鐘的荒謬設限。「根據台北市法規會2011.06.17函文，台北市政府對於議員索資涉及當事人個人隱私部分，可以遮蔽隱私之後提供，絕非可以隨便設下限時限地30分鐘小房間等荒謬設限」。

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