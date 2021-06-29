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    墾丁生態浩劫！時代力量要求行政院追究海委會、經濟部責任

    陳椒華要求行政院追究海委會及經濟部責任。（記者洪定宏翻攝）

    陳椒華要求行政院追究海委會及經濟部責任。（記者洪定宏翻攝）

    2021/06/29 15:07

    ［記者洪定宏／高雄報導］中油大林廠22日發生漏油事故，造成小琉球及墾丁生態浩劫，時代力量指責政府緊急應變能力差，要求行政院成立重大海洋污染事件處理專案小組調查，追究海洋委員會（含海洋保育署）與經濟部（含中油公司）的疏失責任。

    另外，民進黨立委蘇治芬昨天在臉書指責「政府動作慢了太多拍」，認為污染量不只50公秉，質疑中油隱匿及海保署誤判情勢，更痛批海保署「固執己見」，導致油污擴散。

    時代力量立法委員陳椒華、高雄市議員林于凱、屏東黨部主委詹智鈞及教育界、環保團體，今天上午召開線上記者會暨協調會，了解目前污染情況、清理進度，並檢討海洋遭受漏油污染的緊急應變機制。

    陳椒華強調，中油未能在最短時間完成油污清理，阻止污染擴散，顯示緊急應變能力不足，且中油是多次漏油污染海洋的慣犯，主管的經濟部必須深刻檢討並究責。

    陳椒華也不滿海委會及其所屬海保署的表現，指責海委會沒有提早成立更高層級的跨部會緊急應變小組，導致清理成效不彰，要求海委會提出檢討報告並究責。

    林于凱則細數中油漏油事故，除大林廠10個月2次漏油，今年2月更發生進料管槽洩漏火警；另外，2017年6月澎湖縣湖西油槽、2018年7月綠島加油站、2020年5月馬公加油站油槽，都曾發生重大漏油事件。

    屏東環境保護聯盟理事張怡律師轉達恆春居民的訴求，要求盡速回復原狀、雇用當地人協助清理油污、中油負擔包括環境，漁業、觀光及漁船徵收等全部損失。

    高雄市教師職業工會監事蘇義昌也指責海委會應變差，沒有立刻依重大海洋油污染成立緊急應變中心，等到恆春及墾丁生態被污染，才要求墾管處成立緊急應變中心，更遲至27日才調派台塑麥寮海洋號支援清理。

    出席的中油公司表示歉意，承諾加強海污清除演練，但海保署堅稱已善盡責任。

    蘇治芬批政府動作慢了太多拍。（記者洪定宏翻攝）

    蘇治芬批政府動作慢了太多拍。（記者洪定宏翻攝）

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