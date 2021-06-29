立陶宛社福機構突獲多筆捐贈！打開報告「全來自台灣」超感動

立陶宛日前宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓台灣人相當感激。（路透、美聯社，本報合成）

2021/06/29 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛日前宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，讓台灣人相當感激。暢銷作家張瀞仁28日透露，她今天收到立陶宛高風險懷孕中心來信，對方表示該機構收到87筆捐款，本以為是過去幾個月的捐款同時到來，仔細一看才發現，全部都來自台灣，讓中心人員忍不住喊：「不知道怎麼表達我的感謝」。

張瀞仁28日在臉書PO文表示，收到立陶宛高風險懷孕中心人員西蒙娜（Simona Nevieriené）來信，對方說，她收到了全球捐贈網（Global Giving）通知，表示他們機構收到87筆新的捐款，這讓她相當驚訝，因為平常不會發生這樣的事。

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西蒙娜說，她原本心想：「噢，可能他們是統計過去幾個月的捐款，一起寄給我吧。」但當她打開報告一看，發現全部的捐款都來自台灣，還有人附上訊息「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，讓她相當震驚，「而且捐款還在持續進來」！

西蒙娜表示，她不知如何表達心中的感謝（附上三個愛心符號），她在信上寫：「希望我們國家捐給你們國家的疫苗，可以拯救寶貴的人命（愛心符號），你們的善款也將拯救立陶宛人的生命（愛心符號），非常的感謝你們！」最後，西蒙娜也說：「如果有天你們來到立陶宛，很歡迎到我們中心看看，我們會很高興！」

張瀞仁在文中也解釋，立陶宛「Krizinio nestumo centras （高風險懷孕中心）」支持弱勢懷孕婦女與嬰兒，服務經濟狀況不好、或身心條件欠佳的孕媽與寶寶，全球捐贈網的這個專案會給孕媽諮商支持、以及幫寶寶買尿布、床等嬰兒用品。

該專案募款目標是4萬3000美元（約新台幣120萬元），目前已募得2萬1000多萬美元（約新台幣58萬左右）。張瀞仁說，該專案距離募款目標還差一點，歡迎行有餘力的朋友支持。

立陶宛高風險懷孕中心收到87筆捐款，西蒙娜說，她原本心想：「噢，可能他們是統計過去幾個月的捐款，一起寄給我吧。」但當她打開報告一看，發現全部的捐款都來自台灣，還有人附上訊息「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，讓她相當震驚，「而且捐款還在持續進來」！（擷取自張瀞仁臉書）

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