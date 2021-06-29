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    1週住7間旅館！中壢確診者「行業特別」網熱議 神秘職業曝光

    桃園市政府28日公布26日確診的案14590新增足跡，引發網友熱議，到底什麼行業別的人，每天要換不同的旅館投宿？（桃園市政府提供）

    桃園市政府28日公布26日確診的案14590新增足跡，引發網友熱議，到底什麼行業別的人，每天要換不同的旅館投宿？（桃園市政府提供）

    2021/06/29 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市政府28日公布26日武漢肺炎確診（新型冠狀病毒病，COVID-19）的案14590新增足跡，他於6月19至25日這7天內，總共住了7間旅館，市長鄭文燦表示該案14590「職業特別，交往複雜」，消息一出引發網友熱議，「啥職業這麼秘密 比萬華還神秘？」對此，有媒體報導，該案14590從事的職業是放款工作。

    桃市28日公布疫調足跡，其中26日公布的確診男（案14590）的足跡遍布7間旅店，又稱為「中壢旅宿王」，市府新聞處長詹賀舜指出，由於之前案14590對於相關足跡完全說不清楚，甚至也些許隱匿，經警方清查發現他與中壢10口之家8人染疫的案13091指標個案曾有過接觸，可能因此染疫，28日公布他於6月19至25日這7天內，總共住了7間旅館。

    7間旅館包含有奇異果共享旅店中壢車站店、IF音樂商務旅館、奇美國際時尚旅館、麗星花園汽車旅館、貝多芬快捷旅店、I Hotel電競時租旅館、摩斯汽車旅館，桃市府提醒，若曾出入相關地點的民眾，請自主健康管理14天。鄭文燦補充說，該男子是在一個群聚的感染裡面，而他的職業比較特別，交往比較複雜。

    消息曝光後引發PTT網友網友熱議，紛紛留言「夜生活很精彩欸」、「職業特別www 這樣大家都知道囉」、「啥職業這麼秘密 比萬華還神秘」、「六天跑七家 這應該在工作吧」、「瘋狂約跑吧」、「是特務或臥底 這樣講不是反而被人識破」、「旅拍射淫師？」。對此，綜合媒體報導，該確診男從事的職業是放款工作。

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