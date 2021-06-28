柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

北市議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。（本報合成）

2021/06/28 18:27

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首次上稿 17:19

更新時間 18:27

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〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染延燒，台北市長柯文哲26日態度大變，從「我們自己處理就可以」轉向尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但北市議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。

林穎孟在臉書表示，今天上午，財政建設委員會進行北農及環南市場群聚案專案報告，由產發處、市場處、衛生局及四大公司針對全台北市民關心的市場群聚案統整報告，她向大家說明4點質詢結果。

林穎孟說，北農群聚快篩績效不彰，6月14日時累計已達33例確診，還只是叫北農員工自行去2.8公里外的剝皮寮快篩；遲至6月21日已確診累積62例後，才有快篩機動隊進駐。我質詢聯醫副總院長，已得知機動快篩隊是否出動，是由柯文哲決定。

林穎孟指出，北農群聚精準疫調慢半拍，衛生局遲至6月16日，已確診44人了，才與北農合作到現場查訪做「精準疫調」，理由是之前人流太複雜。衛生局今天也已默認「疫調不公布為市長的決策」。

林穎孟說，目前北農6月23日後根本只有快篩，所有案件都沒有做PCR，預計本週四、五才會再次進行大量PCR篩檢，而柯文哲在6月26日記者會上，宣布請王必勝協助北農大規模PCR篩檢，好似已達成協議，「實際上，在我今天詢問之下，根本沒有定案！」

「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B。」林穎孟不滿地說，柯文哲並未向衛生局充分討論下指令，就自己在記者會宣布，「向中央請求的公文至今沒有發出去，一兩天開會後才能提出初步計畫」。

林穎孟也提及，北農目前疫苗接種已五天，但施打率僅有33.44%，平均每天只完成320人，且昨日現場人員已向她透露，施打站人流冷清，明顯施打意願不高；按照現在這個緩慢的速率，總共需要15天才可能100%完成北農疫苗全面接種，柯文哲宣稱本週四前打完，要怎麼達到？北農總經理、衛生局目前尚無法釐清問題，尚未有具體改善方案。

「台北市錯誤防疫決策出在柯市長。」林穎孟最後強調，經她質詢綜上四個問題，從局處所透露的種種決策跡象已明白可見，台北市防疫最大的防疫破口根本就在柯文哲市長身上！「真是難為我們局處了！市府員工、防疫所有第一線人員太辛苦了！聽回答也感受到他們很無奈！」

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柯文哲（見圖）26日表示，本週將針對北市批發市場做大規模PCR檢測，會請指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，怒轟「原來市長在講幹話」。（台北市政府提供）

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