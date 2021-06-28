為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話

    北市議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。（本報合成）

    北市議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。（本報合成）

    2021/06/28 18:27

    相關新聞請見：

    柯文哲求助王必勝被質疑「講幹話」 黃珊珊：都用LINE聯絡

    首次上稿 17:19
    更新時間 18:27

    〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染延燒，台北市長柯文哲26日態度大變，從「我們自己處理就可以」轉向尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但北市議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B」。

    林穎孟在臉書表示，今天上午，財政建設委員會進行北農及環南市場群聚案專案報告，由產發處、市場處、衛生局及四大公司針對全台北市民關心的市場群聚案統整報告，她向大家說明4點質詢結果。

    林穎孟說，北農群聚快篩績效不彰，6月14日時累計已達33例確診，還只是叫北農員工自行去2.8公里外的剝皮寮快篩；遲至6月21日已確診累積62例後，才有快篩機動隊進駐。我質詢聯醫副總院長，已得知機動快篩隊是否出動，是由柯文哲決定。

    林穎孟指出，北農群聚精準疫調慢半拍，衛生局遲至6月16日，已確診44人了，才與北農合作到現場查訪做「精準疫調」，理由是之前人流太複雜。衛生局今天也已默認「疫調不公布為市長的決策」。

    林穎孟說，目前北農6月23日後根本只有快篩，所有案件都沒有做PCR，預計本週四、五才會再次進行大量PCR篩檢，而柯文哲在6月26日記者會上，宣布請王必勝協助北農大規模PCR篩檢，好似已達成協議，「實際上，在我今天詢問之下，根本沒有定案！」

    「原來市長在講幹話，對大眾說A，實則是B。」林穎孟不滿地說，柯文哲並未向衛生局充分討論下指令，就自己在記者會宣布，「向中央請求的公文至今沒有發出去，一兩天開會後才能提出初步計畫」。

    林穎孟也提及，北農目前疫苗接種已五天，但施打率僅有33.44%，平均每天只完成320人，且昨日現場人員已向她透露，施打站人流冷清，明顯施打意願不高；按照現在這個緩慢的速率，總共需要15天才可能100%完成北農疫苗全面接種，柯文哲宣稱本週四前打完，要怎麼達到？北農總經理、衛生局目前尚無法釐清問題，尚未有具體改善方案。

    「台北市錯誤防疫決策出在柯市長。」林穎孟最後強調，經她質詢綜上四個問題，從局處所透露的種種決策跡象已明白可見，台北市防疫最大的防疫破口根本就在柯文哲市長身上！「真是難為我們局處了！市府員工、防疫所有第一線人員太辛苦了！聽回答也感受到他們很無奈！」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    柯文哲（見圖）26日表示，本週將針對北市批發市場做大規模PCR檢測，會請指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，怒轟「原來市長在講幹話」。（台北市政府提供）

    柯文哲（見圖）26日表示，本週將針對北市批發市場做大規模PCR檢測，會請指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助，但議員林穎孟今（28日）不滿指出，此事根本沒有定案，北市府向中央請求的公文至今沒發出去，怒轟「原來市長在講幹話」。（台北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市環南市場攤商打疫苗 動線不佳造成群聚、抱怨連連
    2021/06/28 13:32

    北市環南市場攤商打疫苗 動線不佳造成群聚、抱怨連連
    健康網》Delta病毒侵台 醫點「解封關鍵」：最快7月底
    2021/06/28 13:30

    健康網》Delta病毒侵台 醫點「解封關鍵」：最快7月底

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    壓不下北農群聚 柯文哲求助王必勝
    2021/06/27 05:30

    壓不下北農群聚 柯文哲求助王必勝
    「拒簽」中央進駐北農提案？ 呱吉PO對話截圖回應了
    2021/06/25 18:42

    「拒簽」中央進駐北農提案？ 呱吉PO對話截圖回應了

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    諷柯文哲「同心圓」變3公分 苗博雅揭北農、士林長照群聚共通點
    2021/06/22 06:18

    諷柯文哲「同心圓」變3公分 苗博雅揭北農、士林長照群聚共通點
    政治今日熱門
    柯文哲誤稱Delta確診急改文 議員：帶頭造謠應依法開罰
    2021/06/27 22:03

    柯文哲誤稱Delta確診急改文 議員：帶頭造謠應依法開罰

    臉書遭進攻！林靜儀回嗆北市府疫調資料「空的」 柯粉崩潰了
    2021/06/28 00:13

    臉書遭進攻！林靜儀回嗆北市府疫調資料「空的」 柯粉崩潰了

    TIFA週三復談 醫療物資流通優先討論
    2021/06/28 05:30

    TIFA週三復談 醫療物資流通優先討論

    監委擬約詢陳時中 蘇揆：不厚道
    2021/06/28 05:30

    監委擬約詢陳時中 蘇揆：不厚道

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播