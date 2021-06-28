籲國產疫苗三管齊下！ 前衛生署長提「疫苗台積電模式」

前衛生署長涂醒哲今（28日）建議「發展國產疫苗應三管齊下」，他也提出「疫苗的台積電模式」，表示除支持研發國產疫苗外，應更積極地向國外購買疫苗及爭取幫國際大廠代工疫苗。（資料照）

2021/06/28 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕高端疫苗、聯亞生技兩家國產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗廠商，陸續公布二期臨床人體試驗期中分析報告，並將於月底向食藥署申請緊急使用授權（EUA）。前衛生署長涂醒哲今（28日）建議「發展國產疫苗應三管齊下」，他也提出「疫苗的台積電模式」，表示除支持研發國產疫苗外，應更積極地向國外購買疫苗及爭取幫國際大廠代工疫苗。

涂醒哲在臉書表示，目前社會上對於疫苗的看法眾說紛紜，也讓政府在疫苗的政策上飽受批評，他認為其中一個理由就是：政府沒有對疫苗整體戰略做詳細的規畫及說明，有時候還在戰術層面上打混戰，甚至被逼到炒作國產疫苗股的牆角。

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涂醒哲指出，去年他應邀參加「COVID-19科技防疫推動會議疫苗組」的座談會，多位學者專家都一起參加該座談會，公開上每位都贊成要扶植國產疫苗，但私底下也有人向他抱怨疫苗公司炒作股價，大股東還趁機大賣。他提到，他在會中及其他場合，表達對於疫苗戰略看法有三，一、台灣一定要發展自有國產疫苗；二、政府要很認真的去全球搶購更多疫苗；三、積極爭取幫國際大廠代工疫苗。

一、國產疫苗

這次COVID-19疫苗，不管是台灣自己採購或美日贈送台灣，中國都不斷阻撓。因此，把疫苗當成生物戰的戰略武器，就應如同傳統戰爭的武器一樣，國機國造國艦國造，疫苗國產勢在必行。



二、宏觀搶購

台灣已經邁入已開發國家，固然應該參加國際組織；但不再只是尋求國際幫忙，也應該開始回饋世界，就好像我們的口罩外交「Taiwan Can Help！」一樣。

因此未來再遇到新興傳染病（絶對會有），一定要宏觀搶購，才能保障國人健康；也才能有機會幫助別人，也才不會被國民黨某些人士譏諷為疫苗乞丐國家。



三、疫苗代工

這項戰略我稱為「疫苗的台積電模式」。幫國際大廠代工，可以透過代工來學習他們的國際行銷經驗，又可以免除自己研發前期及臨床試驗期所遭遇的困難，包括資金壓力。

涂醒哲說，誠懇建議政府，疫苗發展戰略三管齊下！除了必須持續支持研發國產疫苗外，也須更積極地向國外購買疫苗，採購的胸襟需要更大，同時拓展疫苗外交，更期待的是疫苗代工。

涂醒哲認為，代工是最好的策略，如果台灣現有疫苗代工，國人安心，目前很多爭議自然藥到病除；因為政府不是少買外國疫苗，也不是要圖利國產疫苗，而是疫苗來得太慢，「如果我們自己代工生產，就比較不會有這些困擾。疫苗戰略三管齊下！唯有如此，才能安全度過未來新一波傳染病的威脅」。

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前衛生署長涂醒哲。（資料照）

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