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    國軍超讚！石門水庫上游清淤20萬立方公尺 任務順利完成

    國軍很給力！石門水庫上游接力清淤20萬立方公尺完成任務。（記者李容萍翻攝）

    國軍很給力！石門水庫上游接力清淤20萬立方公尺完成任務。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/28 23:09

    ［記者李容萍／桃園報導］足感心！國軍弟兄「清淤任務」完成了！石門水庫先水情不佳，包括國軍五三工兵群、水利署第十河川局今年3月底加入支援水利署北區水資源局投入羅浮地區的清淤行列，利用水位下降加速陸挖清淤，水庫受惠近1個月梅雨挹注水位上升，上游清淤作業空間越來越小和作業安全，第十河川局因應後續防汛整備於6月中旬撤出清淤，國軍今（28）日傍晚結束清淤作業，兩支援單位共清出36萬立方公尺，其中國軍包辦20萬立方公尺。

    截至今晚7點，石門水庫大壩水升至236.99公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1億3946萬噸、蓄水率68.82％，當水庫水位升至240公尺，上游清淤作業就無法執行，目前仍有約3公尺的清淤空間，在支援單位撤出後，北水局團隊仍將在羅浮、義興兩據點清淤到最後一刻，希望為水庫爭取更多庫容，留住更多水資源。

    北水局副局長莫評任表示，此次國軍支援石門水庫清淤是第二次，前次是2006年4、5月，後來因水庫水位回升而「收兵」結案。閾軍今年進駐較當年水位更低（約226.22公尺），經統計國軍從3月30日至昨日共出工73天、每日出工8小時，順利達成20萬立方公尺的清淤量目標，讓石門水庫庫容再恢復多一點，也讓北水局十分感動和感謝。

    至於北水局今年清淤目標是80萬立方公尺，目前清淤已達53.91萬立方公尺；北水局配合原鄉復興區的暑假觀光季和水蜜桃季，往年7、8月都會暫停石門水庫上游的清淤作業，但今年適逢全國三級警戒延至7月12日，北水局已與復興區長游正英協商，陸挖能多挖一天是一天，今年8月另在壩區增加1艘抽泥，希望多管齊下增加清淤力道，今年抽泥目標是325萬立方公尺。

    北區水資源局、陸軍第六軍團今年3月30日在石門水庫上游羅浮工區舉辦國軍支援清淤工程開工典禮。（資料照，北水局提供）

    北區水資源局、陸軍第六軍團今年3月30日在石門水庫上游羅浮工區舉辦國軍支援清淤工程開工典禮。（資料照，北水局提供）

    石門水庫大壩水位持續上升，距離245公尺僅約8公尺。（記者李容萍攝）

    石門水庫大壩水位持續上升，距離245公尺僅約8公尺。（記者李容萍攝）

    國軍很給力！石門水庫上游接力清淤20萬立方公尺完成任務。（記者李容萍翻攝）

    國軍很給力！石門水庫上游接力清淤20萬立方公尺完成任務。（記者李容萍翻攝）

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