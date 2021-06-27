梅雨神救援！ 石門水庫「站」上今年最高水位

石門水庫衝出今年最高水位，壩區恢復湖光山色、美不勝收。（記者李容萍攝）

2021/06/27 21:35

［記者李容萍／桃園報導］去年全台罕見沒有颱風過境，今年也只有彩雲颱風擦邊過，不過不靠颱風，5月底開始的梅雨、滯留鋒面挹注全台水庫，截至今（27）日晚上7點，石門水庫大壩水升至236.52公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1億3618萬噸、蓄水率67.2％，不僅衝上今年的水位最高點，也超越超過去年同期的水庫蓄水量。

不過，石門水庫一年周轉率需要4次以上，才能滿足用水需求，現今水情尚未達到近5年的平均蓄水量，加上二期稻作供灌即將開始，民眾仍需節約用水。

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水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，因久旱少雨，石門水庫在5月30日下午大壩水位一度降至今年最低202.89公尺（滿水位245公尺）、蓄水量1551萬噸、蓄水率僅剩7.66％，水情相當嚴峻，如今水位回升近34公尺，蓄水量1億3618萬噸，超過去年同期的水庫蓄水量1億2786萬噸。

郭耀程表示，石門水庫蓄水量已超過去年同期，但還沒達到近5年的平均蓄水量1億5417萬噸，加上7月將開始二期稻作的整田期，屆時農業用水需求也會增加，全部水量採節水灌溉概估約1億2500萬噸需求，雖然水利署與農水署密切合作，包括桃園及石門管理處灌區將優先利用埤塘、河川及區排等地面水源，以節省水庫出水，但仍希望民眾即便知道水庫水情有改善，仍要節約用水。

圖為石門水庫今年5月下旬的枯水景象。（記者李容萍攝）

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