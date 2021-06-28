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    北農、環南市場確診數 北市府：83、44人 議員打臉：已89及53人

    台北市議員許淑華抓包，北農其實已累計到89人，環南市場則是53例，質疑為何不敢公開數字，她痛批北市府根本就是隱匿疫情。（擷取自台北市議會影片）

    台北市議員許淑華抓包，北農其實已累計到89人，環南市場則是53例，質疑為何不敢公開數字，她痛批北市府根本就是隱匿疫情。（擷取自台北市議會影片）

    2021/06/28 13:04

    〔記者楊心慧／台北報導〕北農爆發群聚感染，引起各界關注，四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處今赴台北市議會備詢，衛生局疾管科長余燦華報告，從5月疫情爆發北農累計至今已有83人確診，環南市場則是44人確診，沒想到卻被台北市議員許淑華抓包，北農其實已累計到89人，環南市場則是53例，質疑為何不敢公開數字，她痛批北市府根本就是隱匿疫情。

    台北市議會財建委員會進行專案報告，四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處今赴台北市議會備詢，由四大公司率先報告，自雙北提升三級警戒後所做的防疫措施，再由衛生局報告北農爆發群聚的相關措施。

    台北市衛生局疾管科長余燦華表示，北市府啟動北農快篩專案，統計結果5070人篩檢，結果29人快篩陽性、36人PCR陽性，從5月疫情爆發北農累計至今已有83人確診，環南市場則是44人確診。

    許淑華質詢表示，衛生局報告北農累計確診人數83人，環南市場44人數是否會繼續增加？余燦華坦言，目前趨勢可能會再有，但趨勢很難說，不過市府都有處理「該挖的都被我們挖下來」。

    許淑華追問，北農現在累計確診數至今只有83人，不會再增加？余燦華回應，會增加，但要看防治有無成效；許淑華痛批，她調閱資料發現，北農人數現在累積確診數已增加至89人，環南市場53例，為何不公開數字？市長每天開記者會為何不敢公布，為何不敢上傳衛福部疾管署足跡公布網？

    但余燦華吞吞吐吐地表示，數字是每天持續更新，過去不公布是個案太多；面對許淑華不斷追問為何不上傳衛福部疾管署足跡公布網，針對北農、環南市場累計確診數為何不公布，余燦華一度沉默，直到許淑華痛批，是市長不公布嗎？余燦華才說，目前內部有討論說超過20例以上公布，但這不是蓋牌，有持續做疫調。

    議員李建昌也痛批，5月底至6月中，四大公司北農、漁產、花卉、畜產當時都沒具有醫療背景的人當指揮官，過程草率、含糊、散漫、拖拉，讓疫情整個大爆發。

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