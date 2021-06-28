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    北市連爆群聚感染 台灣國要監委查柯文哲涉瀆職

    台灣國辦公室主任陳峻涵（左）今前往監察院，要求監委陳景峻調查台北市長柯文哲涉嫌瀆職。（陳峻涵提供）

    台灣國辦公室主任陳峻涵（左）今前往監察院，要求監委陳景峻調查台北市長柯文哲涉嫌瀆職。（陳峻涵提供）

    2021/06/28 12:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕台灣國辦公室主任陳峻涵今前往監察院，要求監委陳景峻調查台北市長柯文哲涉嫌瀆職。他說，本土疫情於柯管轄的萬華爆發後一發不可收拾，但柯不疫調、不匡列、不造冊、不分流、不管制，造成北農、士林長照、北藝中心相繼爆發群聚感染，也使得三級警戒被迫延長，為釐清柯是否有行政疏失，要求監委調查。

    陳峻涵表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球1年有餘，台灣在政府及全民的通力合作下，防疫成績一直令國際稱羨，無奈華航、諾富特飯店破口，使得疫情一度緊張，但隨即獲得控制，不過，柯文哲管轄的萬華「阿公店」爆發疫情後，卻一發不可收拾，百工百業哀鴻遍野，柯責無旁貸。

    至於為何請陳景峻調查，陳峻涵解釋，曾任台北市副市長的陳景峻在卸任後，由於柯私心自用，將陳景峻函送監察院調查，因此他特別請陳監委立即啟動調查，以釐清柯是否涉及瀆職，以正官箴。

    陳峻涵說，台北市擁有最多醫療資源，數倍於其他五都，但台北市民除了看到疫苗提供好心肝等診所違法施打，及每天炮打中央流行疫情指揮中心的個人秀外，實在不記得曾自誇由他來指揮防疫，成果也不會太差的柯文哲做過些甚麼？而在美國、日本捐贈疫苗時，柯還出言不遜，不顧友邦感受，只為個人聲量。

    陳峻涵指出，柯更不時發明如同心圓掃描、冷區殲滅戰這些不知所云的新名詞，自認進步卻不做實事，以至於當各縣市疫苗同時開打，只有台北市因為沒造冊而亂象百出，難怪近日媒體民調有近八成民眾不滿意柯的防疫作為，也因無作為致疫情越見嚴重，讓自負又自大的柯最終不得不求助中央，早知如此，何必當初。

    陳峻涵表示，疫情像是一面照妖鏡，有的政黨為一黨之私，可以出賣台灣主權，犧牲全民換取政黨利益，有的政客平時掛在嘴邊的公開透明及SOP標準作業流程，碰到疫情群聚卻無能亂套又隱瞞，三不五時還自命神仙炮打中央，等到受輿論圍剿，才心不甘情不願認錯。

    陳峻涵說，部分政黨殖民心態未除，忘了台灣早已是民主、法治、平等的社會，還自以為高人一等，平時目空一切，卻最怕死，特權仗勢，偷打疫苗，令人不齒。

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