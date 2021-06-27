傳染力驚人！桃園5旬男已讓19人染疫

本月中旬中壢區爆發10口之家8人染疫事件，沒想到指標個案另外還造成親友的1名同事、11名友人確診。（桃園市政府提供）

2021/06/27 23:51

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市今天新增3例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，年齡介於40多歲至60多歲間，都與中壢區本月中旬爆發的10口之家8人染疫事件中的「案13091」指標個案有直接或間接關係，3男都是在今天即將解除居家隔離時二採確診，也讓這名感染源不明的指標個案在短短2週內，由他開始向外傳播，分別造成同住家人、家人同事及自己朋友群至少19人先後確診，傳染力相當驚人，由於這3天還有親友陸續確診，市府衛生、警察局正聯手擴大疫調中。

衛生局長王文彥說明，新增的「案14679」、「案14680」、「案14681」都是經由本月14日確診的50多歲「案13091」疫調而匡列，所幸這些確診者接觸者早已進行居家隔離中，因此無足跡公告；由於「案13091」確診前無固定工作又愛四處遊走，交往複雜且多元，三教九流各階層人士皆有，一度造成疫調困難，幸經警方協助及時匡列8名密切往來的友人和2名友人堂兄弟與友人進行居隔，10人也陸續確診，就連昨天新增的「案14590也因為曾和「案13091」接觸過，直到24日身體不適就醫、採檢確診。

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這起從家庭、朋友圈並擴及職場的群聚感染事件起因於本月14日，在中壢某食品工廠工作的「案13090」也就是「案13091」指標個案的同住嫂嫂先發病，公衛人員進行疫調發現同住的還有另9人，於是擴大匡列採檢，經血清抗體推測，感染源來自於遭到不明感染而確診的同住小叔（案13091）有關，這位叔叔不僅傳染給1友人，也讓一同在中壢某食品工廠上班的嫂嫂、二姪媳和不滿10歲的姪孫女，4人同日確診，翌日，大姪子的兒子、二姪子和小姪孫3人又確診，2天後，該家食品廠又有名20歲左右的同事確診，同住的7旬老母也在前天陸續確診特殊案例。

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桃園市衛生局長王文彥說明，案13091的指標個案由他開始，至目前為止共有20人確診 。（記者陳恩惠翻攝）

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