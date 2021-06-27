80多歲婦染疫死亡 羅一鈞：疑似第2例肺栓塞個案

羅一鈞表示，有1例可能是社區感染，並且有疑似肺栓塞的情形，可能是國內第2例肺栓塞的死亡個案，但仍待死因研判小組確認。（指揮中心提供）

2021/06/27 16:49

〔記者林惠琴／台北報導〕國內今日新增9例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中3例為陰性轉陽性的個案，包含1例是醫院內接觸其他確診者、1例家中有確診病例，另有1例可能是社區感染，並且有疑似肺栓塞的情形，可能是國內第2例肺栓塞的死亡個案，但仍待死因研判小組確認。

今日新增9例死亡個案為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

請繼續往下閱讀...

其中，有3例為陰轉陽，羅一鈞表示，1例為70多歲男性，本身有慢性阻塞性肺病，5月15日出現發燒、呼吸困難住院，當天採檢陰性，曾在院內接觸其他確診者，5月27日採檢轉陽性，最後因為肺炎惡化而於6月24日病逝。

1例為60多歲女性，家中有其他確診病例，6月8日肺炎住院，當天篩檢陰性，但後來6月15日轉成陽性，應該是接觸家人後有潛伏期，不幸因為病情惡化而於6月22日死亡。

再來1例則是80多歲女性，活動接觸史調查中，研判是社區感染可能性最高，6月22日出現發燒症狀，本身有巴金森氏症、心臟病史，經由胸部X光檢查發現有肺部異常，6月23日採檢陰性住院，6月24日採檢呈陽性，並出現嚴重意識不清、呼吸衰竭、酸中毒 血壓下降等情況，可能年紀較大、病情惡化快，且經電腦斷層檢查發現疑似肺栓塞，可能是國內第2例。

羅一鈞指出，相關死亡病例會提到死因研判小組、請專家審查與研判，就目前手上資料來說，先前也有肺栓塞的死亡個案，此例可能是第2例，但仍待專家團隊更仔細回顧後，可能有比較仔細的病例，或許還有其他肺栓塞個案。他也補充，首例肺栓塞為6月17日公布的案2208。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法