防堵Delta病毒進一步輸台 鄭文燦：桃機人員應100％接種疫苗

Delta病毒入侵台灣，為免變種病毒進一步輸入蔓延，桃園市長鄭文燦今天表示希望讓桃機人員100%接種疫苗。（桃園市政府提供）

2021/06/27 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣26日確認出現全國首例Delta武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒株確診案例，目前已有多起病例。身為「國門之都」的桃園，外界都十分關心如何落實國境防堵Delta病毒繼續輸入；對此市長鄭文燦今天（27日）表示希望能讓桃機從業人員100%施打疫苗，直言這才是保護國境最好方式。

鄭文燦今天在桃園市疫情記者會上被問及有關桃園機場如何防堵Delta病毒進一步在台蔓延的議題。對此鄭文燦表示，國境防疫是非常重要的關卡，打從一開始他便主張國境應採取高強度檢疫、高強度保護。

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鄭文燦又自信指出，桃園在居家隔離的政策上是「領先全國」，入境後第一次採檢，居家隔離結束後再進行第二次採檢；對於部分人士主張入境以快篩取代PCR，鄭文燦指出快篩的問題在於會出現偽陰性和偽陽性，所以國境的管制應以PCR檢測為優先，且未來要越來越嚴格。

鄭文燦表示，目前桃園疫苗施打率大概僅3分之一，國境的工作人員有3萬5000人，很多人都還未施打到疫苗，因此他希望讓桃園機場的從業人員100%接種疫苗，「這樣才是保護國境的最好的方式。」

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