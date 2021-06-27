週一西南風仍偏強！中南部注意大雨 北部、東部多雲到晴

明天南部受西南風影響，下雨時間較長、雨區較廣，中部有也機會下雨；其他地區多雲到晴，午後注意雷陣雨。（記者叢昌瑾攝）

2021/06/27 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕明天（28日）因西南風影響，南部降雨較明顯，要注意豪雨發生，中部也有降雨機會，北部及東半部除午後雷陣雨外，天氣為多雲到晴。東南部有焚風發生的機率，北部、東半部較悶熱，請多補充水分。

中央氣象局預報，今晚至明晨南部易有陣雨或雷雨，下雨時間多、雨區範圍較廣，甚至有局部豪雨發生機率。明天西南風仍偏強，除南台灣明顯受到影響，中部及苗栗也有機會有陣雨或雷雨，不過降雨較局部、短暫。中南部當對流發展旺盛時，容易出現短延時強降雨及局部大雨，其他地區則為多雲到晴，午後局部地區有些短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，北部及花東偏向於山區，宜蘭則山區、平地都有機會。

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溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度，東南部有焚風發生的機率，天氣悶熱請多補充水分。低溫方面，北部約28度，中南部及東半部約26度。

氣象局預測，週四、週五（7月1日、2日）西南風稍減弱，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。到週六、下週日高壓勢力增強，天氣更加穩定，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司則預測，這幾天都是西南風天氣，梅雨鋒面已告一段落，中南部仍須留意大雨，北部、東半部則留意高溫。類似天氣持續到週二、週三，週三、週四太平洋高壓西伸過來，台灣轉向夏季天氣型態。

紫外線方面，花蓮縣為「危險級」，台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣為「高量級」，其他縣市為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，馬祖為「普通」等級。

颱風方面，今年第5號颱風薔琵今天下午2時中心位於台北東北東方2180公里之海面上，以北北東方向朝日本東方海域移動，對台灣沒有影響。

因西南風偏強，台中以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大台北地區陣風也較強，請多加留意。

溫度方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至36度。低溫方面，北部約28度，中南部及東半部約26度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，花蓮縣為「危險級」，台中市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣為「高量級」，其他縣市為「過量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，馬祖為「普通」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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