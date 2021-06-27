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    太平派出所啟用噴霧防疫門 開放民眾消毒

    太平派出所警友站結合熱心企業，打造一個噴霧式防疫門裝在警局前，讓員警和洽公民眾都可全身消毒防疫。（記者陳建志翻攝）

    太平派出所警友站結合熱心企業，打造一個噴霧式防疫門裝在警局前，讓員警和洽公民眾都可全身消毒防疫。（記者陳建志翻攝）

    2021/06/27 20:10

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平派出所警友站長湯智皓、太平所長廖文雄，為了讓員警服勤，還有民眾洽公更安全，結合連將科技李清山總裁，高搌工業陳良以副董等熱心企業，利用其專業技術，打造一個可量體溫，還能全身消毒的噴霧式防疫門，近日安裝在太平派出所前，民眾洽公或是員警執勤後返回派出所，走過防疫門就可全身大消毒，警友站也開放給所有民眾使用，歡迎大家在出入郵局、銀行、賣場等公共場所，可先來防疫門全身消毒後再回家。

    太平派出所警友站長湯智皓表示，武漢肺炎本土疫情至今還持續，全國已經三級警戒超過1個月，因員警在疫情期間仍持續站在第一線執勤，隨時面對不可知的風險，因此警友站和太平所長廖文雄討論後，決定結合企業，打造一個噴霧式防疫門。

    湯智皓表示，熱心企業家連將科技李清山總裁，高搌工業陳良以副董等人，分別有噴霧機和雷射切割的專業技術，彼此結合後，前後花了約1星期，利用不鏽鋼版打造出噴霧式防疫門。

    湯智皓說，這個噴霧式防疫門，除了可裝上酒精、次氯酸水進行噴霧消毒，還有感應體溫的設計，民眾要進入派出所洽公前，只要走過防疫門，就可同時量測體溫、全身消毒，員警值勤後返回派出所，也可全身消毒讓駐地更安全，員警都說是很實用的防疫設備。

    因派出所附近就有郵局、銀行，警友站也大方開放給民眾使用，民眾只要出入公共場所，就可來防疫消毒門全身消毒後再回家，讓家人都更安全。

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    太平派出所警友站長湯智皓（右3）、太平所長廖文雄（右4）結合企業打造噴霧式防疫門，讓民眾到警局洽公，員警值勤返回駐地都更安全。（記者陳建志翻攝）

    太平派出所警友站長湯智皓（右3）、太平所長廖文雄（右4）結合企業打造噴霧式防疫門，讓民眾到警局洽公，員警值勤返回駐地都更安全。（記者陳建志翻攝）

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