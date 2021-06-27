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    圍堵Delta！屏東枋山今篩檢803人 兩村施打疫苗286人

    枋寮出現確診，縣府將設篩檢站。（記者蔡宗憲翻攝）

    枋寮出現確診，縣府將設篩檢站。（記者蔡宗憲翻攝）

    2021/06/27 19:13

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒成為全台防疫焦點，屏東縣政府成立枋山前進指揮所全力防堵傳播鏈，今天增加加祿國小篩檢站，並針對楓港、善餘兩村進行疫苗普打，今日有286位民眾施打疫苗，兩處篩檢站則共篩檢803人，PCR均送檢中。

    屏縣向中央專案爭取1200劑疫苗，於27日至29日在枋山老人活動中心啟動疫苗速打站，針對枋山鄉楓港、善餘兩村「18歲以上、篩檢陰性」的村民，持篩檢陰性證明即可施打疫苗，兩村分上下午施打，共施打疫苗286人。

    因應篩檢人數眾多，屏縣府緊急於加祿國小籃球場增設篩檢站，篩檢對象為，枋山鄉枋山村、加祿村村民及與確診者足跡有同時重疊、有疑似症狀、曾與北農各市場有接觸及有雙北旅遊史的枋山鄉、獅子鄉鄉民，呼籲有與確診者足跡同時間重疊者，若有症狀的民眾，請至縣內14家責任醫院戶外篩檢站採檢，如無症狀者，請做好14天自我健康監測，非必要不出門。

    縣府統計，今日加祿堂篩檢站共篩檢217人，枋山篩檢站共篩檢586人，PCR均送檢中，因應枋寮新增確診案例，明日開始在枋寮國小設置社區篩檢站，呼籲楓港、善餘村有密切接觸者，以及6月間往返枋寮、枋山等地區民眾，儘快前往篩檢。

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    屏東枋山今篩檢803人、兩村施打疫苗286人。圖為在當地設置的臨時篩檢艙。（記者蔡宗憲攝）

    屏東枋山今篩檢803人、兩村施打疫苗286人。圖為在當地設置的臨時篩檢艙。（記者蔡宗憲攝）

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