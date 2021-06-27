防堵Delta病毒擴散 台南4名接觸者全送檢疫所

台南市召開防疫記者會，衛生局長許以霖（左）表示，為全力防堵Delta病毒擴散，台南市4名屏東個案確診者的接觸者全送集中檢疫所收治。（圖由南市衛生局提供）

2021/06/27 16:22

〔記者蔡文居／台南報導〕傳染力更強的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）印度變種病毒Delta，在屏東爆發本土的Delta病毒群聚感染事件，其中確診的屏東白牌計程車司機案14298及案14409曾二度來台南。台南市衛生局長許以霖今天在防疫記者會上表示，為全力防堵Delta病毒擴散，台南市原先匡列4名接觸者全送集中檢疫所收治。

許以霖表示，有關屏東群聚案件，已證實為Delta病毒，針對屏東案14298，南市匡列4名接觸者，包括2名居家隔離者及2名自我健康監測者，均已送集中檢疫所收治。

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他表示，請6月6日之後去過屏東縣枋山鄉的台南市民，於就醫時主動告知醫護人員，並至衛生局網站預約篩檢，若出現上呼吸道症狀，或COVID-19相關症狀者，請與衛生局或1922聯絡。

屏東個案14409與案14298兩人，6月11日上午9時49分前往國道三號新化休息站北上段，11日上午11至13時及18日上午9至11時前往佳里區法旨宮。

另外，為強化防疫第一線，南市衛生局將提供快篩試劑1萬份給南市基層診所使用，可協助在第一時間找出社區潛在感染源，對疑似個案進行採檢，若發現為陽性，後續將安排PCR篩檢，避免感染鏈擴大。

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