06/27 各報重點新聞一覽

指揮中心昨宣布基因定序結果，證實屏東4人感染「Delta」病毒株。圖為國軍化學兵在枋山鄉進行大消毒。（記者侯承旭翻攝）

2021/06/27 06:41

自由時報

印度病毒 入侵社區 屏東群聚感染 首見Delta本土4例

屏東爆發國內首起武漢肺炎印度變種病毒株「Delta」的本土群聚感染事件！疫情指揮中心‎指揮官陳時中說，不會要屏東單獨升四級警戒，而是採三級警戒加強管理，並擴大匡列和積極篩檢，枋山鄉楓港、善餘村商店市場停業三天大清消，以控制疫情。

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北市三大商圈 店租大跳水

武漢肺炎疫情還未爆發前，因網購盛行、中國團客斷炊等衝擊，台北市三大商圈店租早已出現回檔修正，甚至有房地產業者喊出「商圈已死」。如今，疫情爆發逾一年，三大商圈也真實地上演「店租大跳水」，其中士林夜市跌幅逾六成、西門町則跌逾三成，就連今年初首次在台展店的日系藥妝雜貨連鎖品牌，排隊人潮也早已退散，其周邊反而隨處可見店面招租廣告。

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未符營運安全水準 27家遊覽車 1年未改善將廢照

時隔五年，遊覽車全新評鑑結果出爐，總計有廿七家業者無法符合營運安全基本水準而不列等，公路總局六月底前將對外公布詳細名單，不列等業者後續會有輔導改善措施，若持續未達改善成效，最重將廢止其汽車運輸業營業執照。

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聯合報

Delta病毒進入社區！屏東圍堵群聚 全鄉整村廣篩

最早在印度出現的Delta變異株正式進入台灣社區，指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，屏東計程車司機群聚案病毒定序結果出爐，包括秘魯祖孫在內，十二名染疫者中有六人感染Delta變異株，為台灣首見Delta本土病例。陳時中強調，病毒已進入社區，目前加速篩檢，擴大匡列，清楚調查接觸者等足跡，全力圍堵。

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境外破口引發國家災難 侯友宜批邊境防疫只做半套

Delta變異株來勢洶洶，新北市長侯友宜昨天開轟中央防疫政策，不僅點名蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，更直言「邊境防疫只做半套」；侯說，中央去年裁示不需要入境普篩，今年境外出現破口，諾富特引發「國家災難」，雙北最嚴重，「中央不能一錯再錯」。

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中國時報

秘魯返台祖孫引爆群聚傳染 Delta入侵社區 6人中鏢

新冠肺炎印度Delta變異株入侵台灣！日前一對自秘魯返台在屏東縣居家檢疫的祖孫確診新冠肺炎，經檢出感染Delta，由於其短暫接觸的鄰居、鄰居家人及鄰居友人搭乘的白牌車司機均確診，昨病毒基因定序結果出爐，其中6人經基因定序均感染Delta，為國內首起Delta群聚感染。專家示警，Delta傳染力非常強，台灣疫苗覆蓋率不足，且承接在英國變異株（Alpha）的疫情之間，處境很危險，應窮盡所有的力量，阻止大流行發生。

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證嚴法師：採購疫苗是為搶救生命

慈濟基金會日前申請BNT疫苗緊急進口，衛福部長陳時中一度回應，一次太多單位進行會引發困擾。慈濟昨發出新聞稿表示，申請案唯有獲得蔡英文總統比照台積電、永齡基金會授權，才能圓滿進行，懇請政府秉持愛護百姓、公平公正精神，協助排除申請阻礙。訊息傳出，蔡英文旋即致電慈濟證嚴上人，允諾由指揮中心依計畫需求協助作業。對此，慈濟回應，證嚴上人視訊時向總統說：「採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭」，感恩蔡總統的支持與保證，希望盡快與政府進行具體討論。

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士林夜市面積大、營業時間集中、客群集中，在中客不來、邊境封閉等利空壓迫下，去年不但文林路店面空置率超過3成、連營業長達22年的星巴克也跟著熄燈。（記者徐義平攝）

公路總局完成遊覽車評鑑，總計有27家業者無法符合營運安全基本水準而不列等。（資料照）

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